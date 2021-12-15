Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото и депутат парламента страны Эринеу да Силва провели бой по правилам ММА из-за возникших между ними разногласий насчёт судьбы городского парка, пишет The Guardian.

Эринеу да Силва резко высказался по поводу того, что мэр не может сохранить парк у реки, и выразил желание разобраться с политиком, которого он назвал «дрянью» и «мошенником». Симау Пейшото в ответ опубликовал видео, где бьёт кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке с противником.

Некоторые избиратели посчитали, что такое поведение для человека, призванного управлять городом на Амазонке, является неподобающим. Тогда мэр заверил граждан, что будет участвовать только в организованной стычке на ринге, и вызвал де Силву на организованный бой с участием рефери и болельщиков.