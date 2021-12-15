Базальтовая вата — современное и оптимальное решение для теплоизоляции стен, крыш, пола, фундамента, трубопроводов жилых и производственных помещений. Ею также утепляют фасады, промышленное оборудование и любые другие виды строительных конструкций.
Базальтовая вата торговой марки Basalt Wool обладает высокой коррозийной и химической стойкостью. Кроме того, базальт отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью при низких температурах и долговечностью. Эти характеристики делают его более пригодным для дорожного и жилищного строительства материалом. Срок эксплуатации базальтовой ваты достигает 70 лет.
Каменная базальтовая вата применяют для тепло- и звукоизоляции зданий и сооружений, а также конструкций и трубопроводов. Конкретные способы применения:
- теплоизоляция стен и потолков бань;
- ненагруженная изоляция ограждающих конструкций любого пространственного положения всех видов зданий;
- теплоизоляция навесных вентилируемых фасадов;
- утепление в системах мокрого фасада;
- изоляция промышленного оборудования, сетей и магистралей;
- теплозвукоизоляция кровель.
Компания Basalt Wool приглашает партнеров и дилеров по всему Узбекистану.
Для оформления заказа и по вопросам сотрудничество можно связаться с менеджерами компании по телефону: (+998) 97−005−88−88.
E-mail: info@basaltwool.uz
Сайт: basaltwool.uz
Instagram: @basaltwool.uz
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