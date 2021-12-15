Между АО «Худудгазтаъминот» и АО Bank Apelsin подписан меморандум о взаимопонимании в области повышения своевременности платежей за использование природного и сжиженного газа потребителями.





Такое взаимодействие продиктовано временем. В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 7,5 млн абонентов природного и сжиженного газа. За последние три года система газоснабжения вышла на новый уровень развития. В сферу активно внедряются цифровые технологии, помогающие обеспечить открытость, прозрачность и надежность поставок газа населению.

В свою очередь и потребители почувствовали ответственность за использование «голубого» топлива. Реализация проектов по автоматизации контроля и учета как природного, так и сжиженного газа, помогла обеспечить своевременную оплату за потребленное топливо и устранить человеческий фактор во взаиморасчетах.





Одну из ключевых ролей в обеспечении доверительных отношений между поставщиком газа и потребителем играют платежные системы. Благодаря их возможностям граждане не выходя из дома могут производить оплату за потребленное топливо в любое время суток. Сегодня 80% платежей за газ осуществляются в режиме онлайн.

Для создания дополнительных удобств для потребителей между АО «Худудгазтаъминот» и АО Bank Apelsin подписан договор на оказание услуг по приему платежей через мобильное приложение Apelsin. Посредством данного сервиса в считанные секунды можно оплатить счет за использованный природный и сжиженный газ, а также получить детальную информацию о состоянии своего лицевого счета.





АО Bank Apelsin выбран в качестве партнера АО «Худудгазтаъминот» по обеспечению своевременности платежей за газ не случайно. Банк имеет один из удобных и популярных платежных сервисов и большую клиентскую базу. По оценке Google Play и App Store, приложение Apelsin сегодня использует более 1,5 млн человек. Кроме того, Apelsin внедрил систему «Мой дом», где можно собрать и сгруппировать все коммунальные услуги в одном месте.

Такой удобный функционал помогает потребителям быть в курсе задолженностей и предоплаты за газ и другие коммунальные платежи, поскольку отражает и меняет баланс в режиме реального времени. В настоящее время сервис доступен на платформах Android, iOS, через USSD-команду *799# для телефонов, не имеющих доступ в интернет, а также в виде веб-версии.





Меморандум о взаимопонимании между АО «Худудгазтаъминот» и АО Bank Apelsin поможет укрепить сотрудничество, вывести на новый уровень платежную дисциплину потребителей и своевременность поставок «голубого» топлива населению Узбекистана.

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