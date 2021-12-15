Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 15 декабря отправило грузовики с гуманитарной помощью из Термеза в Афганистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВКБ.

Грузы были отправлены из гуманитарного хаба УВКБ, созданного в Termez Cargo Centre при поддержке правительства Узбекистана. Карго-центр, расположенный менее чем в 2 км от узбекско-афганской границы, является ключевым элементом усилий УВКБ по обеспечению гуманитарной помощи афганскому народу, отмечается в сообщении.

Гуманитарный груз включает в себя примерно 40 тонн основных предметов первой необходимости, таких как кухонные наборы и полимерная пленка. Эти товары, доставленные в Термез по воздуху и суше в октябре-ноябре 2021 года, теперь были отправлены на грузовиках в Афганистан для пополнения запасов, хранящихся на месте, и для удовлетворения возникающих потребностей. Напомним, в октябре сообщалось о доставке в Термез тремя самолетами около 100 тонн гуманитарного груза.





«Мы ценим постоянную поддержку со стороны правительства Узбекистана и местных партнеров в Термезе, которая позволяет УВКБ ООН оказывать быструю гуманитарную помощь, когда она больше всего нужна. Теперь, когда миллионы афганцев сталкиваются с проблемой отсутствия продовольствия и чрезвычайно уязвимы перед лицом суровой зимы, необходима срочная помощь для спасения жизней и предотвращения гуманитарного кризиса», — сказал старший советник агентства Франк Ремус.

Помимо хранения запасов основных предметов первой необходимости, хаб УВКБ ООН в Термезе также используется в качестве пункта консолидации и пересылки гуманитарных грузов для оказания помощи операциям УВКБ ООН в Афганистане, Иране и Центральной Азии.

Соответственно, регулярные партии гуманитарных товаров будут отправляться через Термез в течение всего периода операции УВКБ ООН по реагированию на чрезвычайную ситуацию в Афганистане, заявили в агентстве.