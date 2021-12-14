Китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical в понедельник обнародовала результаты небольшого исследования по своей вакцине от коронавируса (ZF-UZ-VAC2001).

Этот препарат может вызывать выработку антител против варианта «омикрон», хотя реакция слабее, чем против исходного варианта вируса, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития со ссылкой на Reuters.

В компании заявили, что нейтрализующие антитела против «омикрона» были обнаружены в образцах у 78% из 32 субъектов, прошедших трехкратный курс прививки месяцем ранее.

Из 32 субъектов 16 получили вторую и третью дозы с интервалом более четырёх месяцев, и все они имели нейтрализующие антитела к «омикрону», но уровень антител снизился примерно в три раза по сравнению с уровнем, наблюдаемым против исходного коронавируса.

Напомним, третья фаза международного клинического исследования этой вакцины прошла в провинции Хунань (Китай), а также в Узбекистане, Индонезии, Пакистане и Эквадоре. Эффективность препарата составила 81,76% против всех зарегистрированных на тот момент штаммов.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 используется в Узбекистане в рамках кампании по вакцинации населения. Очередная партия вакцины в объёме 1 миллиона доз была доставлена в Узбекистан, на этот раз бесплатно. Кроме того, с сентября препарат выпускается в Узбекистане фармацевтической компанией Jurabek Laboratories.

Недавно также были опубликованы заявления относительно эффективности вакцины Pfizer против нового штамма коронавируса. У людей, получивших две дозы вакцины, было выявлено 25-кратное снижение титров нейтрализации против «омикрона» по сравнению с диким типом. Разработчики рекомендовали получить третью бустерную дозу.