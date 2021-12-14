Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 декабря провёл видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Отмечалось, что в текущем году реализовано 29 тысяч проектов на 18 трлн сумов, в результате чего показатели отрасли выросли на 20%. При этом подвергнуты критике результаты пяти районов и городов, где рост не составил и 10%, — Кува (5%), Маргилан, Тахиаташский, Бешарыкский и Дангаринский районы (6%).

«Нужно ясно понять одно — для развития сферы услуг к каждому региону нужен отдельный подход», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, с учётом численности населения, географического расположения и экономического потенциала каждого региона сфера услуг будет развиваться по трём направлениям.

Первое направление

услуги будут развиваться исходя из специализации 158 сёл;

в 45 районах с крупными туристическими объектами и 40 районах с горными и предгорными территориями туристические услуги будут запущены на основе «готовых проектов»;

новые гостиницы, дома отдыха в течение трёх лет будут платить налоги на имущество и землю по сниженным в два раза ставкам;

для сферы туризма будет внедрён особый налоговый режим, согласно которому, в течение трёх лет налог с оборота и социальный налог будет уплачиваться по ставке 1%, а налоги на имущество и землю будут считаться по ставке в 1% с высчитанной суммы;

в рамках программ семейного предпринимательства для организации гостевых домов и их ремонта будут выделяться льготные кредиты;

в сёлах вновь устанавливаемые станции операторов связи будут освобождены от налогов на имущество и землю, они получат право совместного использования базовых станций.

В 27 районах с развитой промышленностью приоритет получат пункты торговли и общественного питания, логистические услуги, гостиницы, сфера оказания технических услуг и работа развлекательных объектов.

Для этого президент поручил разработать проект по созданию вокруг крупных инвестиционных проектов объектов по оказанию услуг. Ожидается создание не менее 50 тысяч новых рабочих мест, на что суммарно будет выделено 200 млрд сумов.

Расположенные возле государственной границы 25 районов и 100 районов, через которые проходят международные автомагистральные и железные дороги, будут специализированы под оказание торговых и логистических услуг.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул имеющиеся большие возможности по запуску логистических услуг вдоль магистральных дорог и у приграничных территорий.

«Сегодня в Ташкент в день на крупногабаритных машинах заезжает и выезжает 130 тысяч тонн груза. Это оказывает негативное воздействие на заторы, качество дорог и чистоту воздуха в столице», — заявил президент.

Он указал, что решить эту проблему можно путём строительства крупных распределительных логистических центров оптовой торговли в Уртачирчикском, Юкоричирчикском, Куйичирчикском и Ташкентском районах Ташкентской области.

«Либо с помощью расширения таможенного поста „Гиштуприк“ в Ташкентском районе, превращения в современный облик 11 км придорожного участка и организации на 400 га площади торговых и логистических центров можно создать инфраструктуру, способную обслуживать в день 5000 грузовых автомобилей и 35 тысяч человек», — добавил глава государства.

Второе направление

В 29 средних и крупных городах, а также в шести районах в численностью населения более 300 тысяч человек будут развиты современные рыночные услуги, создано 200 тысяч рабочих мест.

«Не секрет, большинство школ в городах работают с двойном нагрузкой, не хватает дошкольных мест. По этой причине в городах мы расширим охват частных образовательных услуг. Для этого широкие возможности и удобства создаём как для сферы, так и для населения», — заявил президент.

Он поручил в месячный срок изучить реальные потребности населения и отобрать 100 удобных земельных участков, которые будут предоставлены предпринимателям на основе аукциона для строительства школ и детских садов.

По третьему направлению

Шавкат Мирзиёев сообщил, что для развития сферы высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане будет принята отдельная программа. В частности, столица будет ориентироваться на превращение в образовательный, медицинский, деловой и культурно-развлекательный центр.

«К примеру, предложено создать 5000 рабочих мест в сфере услуг и торговли за счёт установки ночных фонарей и скамеек, организации спортивной и другой инфраструктуры вокруг надземного метро в Сергелийском районе протяжённостью 16 км. Такие предложения мне подходят», — указал глава государства.

Он добавил, что также готов поддержать инициативы столичных предпринимателей по организации в Ташкенте «улиц искусств» путём привлечения художников, скульпторов и ремесленников.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев указал, что из Франции, Италии и Турции нужно привлечь реставраторов и специалистов музейного дела для обновления внешнего облика всех столичных музеев и демонстрации «запыленных на складах» экспонатов.