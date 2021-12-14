Государственный комитет промышленной безопасности и входящий в его состав Департамент радиационной и ядерной безопасности на пресс-конференции в AИМК обнародовали количество радиоактивных отходов, накопленных в Узбекистане при разработке урановых месторождений во времена Советского Союза.

В Узбекистане хранится 4 миллиона тонн радиоактивных отходов, что, согласно данным комитета, существенно меньше, чем в других странах Центральной Азии: в Казахстане — 240 миллионов тонн, в Кыргызстане — 132 миллионов, в Таджикистане — 42 миллионов.

Для экологического оздоровления территорий, на которых расположены эти отходы, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский союз и ряд стран-доноров в этом году выделили грант в размере 2 млн евро. Он будет направлен на экологическую ремедиацию (восстановлением изначальных показателей почвы, воды или воздуха) бывших площадок по добыче урана на объектах Янгиабад и Чаркесар, расположенных в горах к востоку от Ташкента.

«В республике принята специальная программа по мониторингу окружающей среды. Результаты мониторинга показывают, что в последние годы в Узбекистане нет регионов, где уровень радиации превышает норму», — отметил начальник департамента Сардорбек Якуббеков.

Во времена СССР добыча урана в Центральной Азии продолжалась более 50 лет, а на переработку завозилась урановая руда из других стран. В отвалах и хвостохранилищах были размещены большие объемы радиоактивных материалов. К 1995 году большинство уранодобывающих производств было закрыто, но ни до, ни после закрытия рудников и горнообогатительных предприятий их экологическая реабилитация практически не проводилась.

В марте 2017 года ЕБРР и правительство Узбекистана подписали соглашение о проведении операций по Счету экологической реабилитации (СЭР) для Центральной Азии в Узбекистане. Документ предусматривает участие Узбекистана в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии.