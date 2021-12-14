В преддверии новогодних праздников супермаркеты традиционно переполнены покупателями. У каждой семьи свои предпочтения и разные списки покупок. Но почти в каждом списке есть что-нибудь от бренда President, который уже давно радует Узбекистан своими продуктами мирового уровня. И ассортимент этих продуктов постоянно увеличивается, так как растёт количество людей, которым пришлось по вкусу настоящее французское качество. Уже во многих домах утро начинается с бутербродов с плавленым или творожным сыром, а благородные твёрдые и мягкие сыры President можно встретить на столах по праздникам и другим особым случаям.





История этого бренда начиналась с одной небольшой сыроварни во Франции, которая производила сыр камамбер. Выпускался сыр в ограниченном количестве, но трудолюбие сыроделов и их стремление к совершенству вскоре покорили сначала Францию, а потом ещё 150 стран мира.

Количество наименований и категорий производимых продуктов постоянно росло, но качество оставалось безупречным, и каждая новинка всегда находила свою армию поклонников. Вот и в Узбекистане President не перестает удивлять своим ассортиментом сыров. Он пополнился к праздникам вкусными новинками, которые так и просятся в тележку. Тут и нежный крем-сыр «Лабне», и воздушный сыр-мусс «Прованс», и яркая линейка на основе элитных сыров Crème de, вкусные порционные «Гауда» и «Чеддер», а также благородные весовые сыры.





Вместе с сырами в Узбекистане уже много лет знают и любят масло President, которое производится во Франции. Изготовленное из натуральных сливок и без консервантов, это масло любят и с горячей узбекской лепешкой на завтрак, и в выпечке. И так же, как во всём мире, в магазинах Узбекистана можно встретить это масло в удобных упаковках от 125 гр до килограммовых роллов.





Не менее любимы покупателями и сливки. В новой линейке President три вида сливок, которые отличаются степенью жирности и сферами применения. Есть для любителей чая и кофе — они прекрасно дополняют аромат и смягчают вкус этих горячих напитков. Ещё два вида рассчитаны на любителей поэкспериментировать на кухне. Например, сливки для взбивания подойдут для кондитеров, которым важны хорошо взбитые сливки для их сладких шедевров. А если захотелось почувствовать себя шеф-поваром и приготовить блюдо «как в ресторане», помогут 23-процентные сливки для соусов. Они настолько жирные и густые, что не расслаиваются при готовке и дарят блюдам изысканный сливочный вкус и аромат. С этими сливками всё получается невероятно вкусно, будь это сливочный соус для пасты или грибной суп-пюре.





А о следующей новинке интересно будет узнать приверженцам здорового питания. Это превосходный творог President из отборного молока, полученного от надёжных фермерских хозяйств. Изготовленный по классическому рецепту, он обладает хорошей зернистой текстурой. Можно наслаждаться им в чистом виде, а можно побаловать себя сочетанием творога с джемом или с натуральными фруктами и ягодами.

Новинок у President много, и все они очень вкусные. Если хочется разнообразить семейное меню и удивить близких праздничными угощениями, можно смело внести в свой список покупок продукцию этого известного на весь мир бренда, чтобы смотреть на жизнь с аппетитом.

На правах рекламы.