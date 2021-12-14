Multicard меняет представление о возможностях банковских карт, заменяя привычную банковскую карту на полноценный сервис финансовых услуг. Инновационный сервис помогает управлять всеми картами в одном приложении, открывает дополнительные возможности для управления финансами и предоставляет следующие услуги:

Беспроцентная рассрочка на технику, одежду и прочие товары в магазинах партнерской сети сроком на 3−6 месяцев. Кешбэк до 15% на все покупки, совершенные в партнерских точках. Возможность управления средствами прямо со смартфона при помощи приложения Multicard. Теперь можно заблокировать, разблокировать или сменить PIN-код карты без посещения банка. Таким образом пользователь сможет обезопасить собственные средства при утере карты. Одна карта вместо множества карт и скидочных купонов. Оплачивать все покупки теперь можно картой Multicard, используя средства на привязанных картах.





Но это еще не все. На новогодние праздники компания Multicard подготовила подарок для пользователей приложения.

Акция действует до 29 декабря при оплате или оформлении рассрочки через Multicard.

Условия акции:

Необходимо скачать приложение Multicard и пройти регистрацию. Добавить в приложение зарплатную и любые другие карты. Пополнить карту Multicard. Совершать оплату с карты в заведениях и магазинах партнерской сети с 15 по 29 декабря или оформлять рассрочку через приложение Multicard в указанный период (возможно без физической карты). Ждать итогов розыгрыша.

При единоразовой оплате: каждый раз совершая оплату в магазинах-партнерах, участник получает шанс на возврат кешбэка в размере 100% от суммы, то есть полной стоимости совершенной покупки. Больше покупок — больше шансов. Минимальный размер чека кешбэка — 50 тысяч сумов.

При рассрочке: те, кто оформит рассрочку до 29 декабря 2021 года, получат возможность стать счастливым победителем розыгрыша на оплату 100% суммы рассрочки. Это значит, что Multicard оплатит за вас всю сумму покупки. Рассрочку можно оформить после регистрации в приложении, физическая карта не требуется.





Итоги розыгрыша будут проводиться онлайн и будут загружены на YouTube-канал компании. Сам розыгрыш будет проходить каждые пять дней. Будут разыграны три чека на кешбэк и один — на рассрочку.

Если вы еще не скачали приложение Multicard, то стоит сделать это прямо сейчас, чтобы успеть стать участником акции.

Скачать приложение можно по ссылке.

Сайт: multicard.uz

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На правах рекламы.