1 декабря в обновлённом ТЦ Integro в Ташкенте открылся первый в Узбекистане гипермаркет Magnum.

Здесь представлено 20 тысяч товаров из ассортиментного ряда местных и международных производителей, линейка которых будет в скором времени расширена исходя из предпочтений покупателей.





Также в гипермаркете функционирует специальная аллея скидок, где можно найти продукцию по привлекательным ценам.

В первый день работы магазин посетили более 25 тысяч человек, больше всего товаров было куплено в отделах кондитерских изделий, бакалеи, мясных продуктов, овощей и фруктов.

Председатель правления казахстанского Magnum Cash&Carry Азамат Османов отметил, что к такому важному событию, как выход на рынок Узбекистана, сеть готовилась более двух лет, внимательно изучая бизнес-среду страны.





«В первый год нашего развития в Узбекистане мы инвестируем около 20 млн долларов. Уже создали более 500 рабочих мест, большинство — для узбекистанцев. И планируем развиваться и расти дальше», — сказал Азамат Османов.

В день открытия Magnum из разных точек Ташкента до гипермаркета курсировали бесплатные фирменные автобусы. Первых покупателей порадовали выступлениями легендарный музыкальный коллектив «Ялла» и Фаррух Закиров, группа Kuk Choy, прошли представления иллюзиониста и аниматоров. Специальным гостем мероприятия стал знаменитый казахстанский вайнер Seka, который поздравил всех с открытием нового магазина в Ташкенте и устроил фан-встречу с посетителями.





Гипермаркет Magnum работает круглосуточно, семь дней в неделю.

«Для нас очень важно предоставить жителям Узбекистана широкий ассортимент товаров по выгодным ценам, а территорию и навигацию в магазине сделать удобной для посещения всей семьей. Мы очень надеемся видеть наших покупателей вновь и вновь, и будем обеспечивать им комфортные условия для покупок», — подчеркнул на открытии генеральный директор Magnum в Узбекистане Аскар Мнайдар.





На территории магазина есть своя пекарня, где каждый день гостей ждёт свежая выпечка, а всем полюбившиеся лепешки выпекают на огне в тандырах.

Также в гипермаркете работает кафе, в котором можно провести время после шопинга, перекусить или взять еду с собой.

Magnum продолжает радовать своих посетителей. Каждую неделю для них будут проходить розыгрыши мобильных телефонов и подарочных сертификатов.





15 января станет известно имя счастливчика, выигравшего автомобиль Hyundai Elantra, а 12 февраля — ставшего счастливым обладателем квартиры от Golden House.

Подробнее об акциях можно узнать по ссылке.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться в Telegram-боте Magnum.

Адрес: пр-т Бунёдкор, 52, ТЦ Integro, блок В.

Ориентир: станция метро «Чиланзар».

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