11 декабря прошло грандиозное открытие нового филиала idea Sayram. Гостей ожидали скидки до 40%, розыгрыши призов, а также выступления специальных гостей — звезд эстрады — группа Sharqoniy Navo и заслуженной певицы Узбекистана Rayhon.





Данный филиал является 19-м, который также как и другие, обладает широким ассортиментом бытовой техники и электроники локальных и зарубежных брендов и предоставляет моментальную рассрочку на любой товар без предоплаты.





Всего за 15 минут вы можете оформить рассрочку до 18 месяцев на понравившуюся модель и наслаждаться высоким качеством товара.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Адрес: Юнусабадский р-н, 19-й квартал, 15.

Ориентир: супермаркет Korzinka Sayram.

Сайт: idea.uz

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