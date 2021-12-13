Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провёл встречу с послом Индии в Ташкенте Манишем Прабхатом, сообщила пресс-служба МИВТ.

Стороны подчеркнули актуальность ускорения проработки Соглашения о преференциальной торговле и Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Узбекистаном и Индией. Цель — выход на их подписание в кратчайшие сроки.

Узбекская сторона приветствовала инициативу по созданию совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам.

Маниш Прабхат. Фото: МИВТ.



На встрече также была обсуждена подготовка к 13-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2022 года.

Изучены меры по интенсификации межрегионального сотрудничества, в частности, между Андижанской областью и штатом Гуджарат. Кроме того, рассмотрены возможности для налаживания прямого взаимодействия между Ферганской областью и штатом Харьяна, городами Бухара и Хайдарабад, а также Ташкентом и Нью-Дели в инвестиционной, торговой и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны приветствовали выделение Эксимбанком Индии 448 млн долларов для финансирования приоритетных проектов в Узбекистане в сферах инфраструктурного развития и образования.

Вице-премьер и посол согласились ускорить работу по проработке новых перспективных социально-ориентированных проектов в сферах IT, здравоохранения и образования, по которым планируется привлечь грантовое финансирование с индийской стороны.

Индия намерена выделить грант для реализации проекта «Создание и оснащение новой метрологической лаборатории в Республиканском научном специализированном аллергологическом центре», а также проекта «Оснащение среднеобразовательных школ в Сырдарьинской области Узбекистана компьютерным оборудованием».