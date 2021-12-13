В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области автомобиль сбил двух учащихся школы №6, сообщил 11 декабря телеканал MY5.

Молодой водитель в интервью каналу рассказал, что инцидент произошёл вечером, примерно в 18:00. По его словам, он ехал на скорости 30−40 км/ч, когда двое школьников оказались перед его машиной, увернувшись от другого автомобиля.

Водитель отвёз одного школьника в больницу на своей машине, второго забрала служба скорой помощи. Один мальчик скончался, состояние второго оценивается как тяжелое.

УБДД УВД Джизакской области создало оперативный штаб для изучения причин аварии. Штаб выяснил, что на участке в 1,5 км на улице, где произошла авария, отсутствует освещение, а на проезжей части есть ямы.

На следующий день после ДТП начались работы по ремонту дорожного полотна и установке искусственных неровностей («лежачих полицейских»), а также уличного освещения.





С начала года в Джизакской области произошло 86 ДТП с участием детей, в которых 12 детей погибли, а 76 получили разные травмы.

В январе-октябре в Узбекистане зарегистрировано 7681 ДТП, в которых погибло 1964 человека и травмы получило 6886 человек. Эти цифры уже превысили показатели всего 2020 года, когда действовали длительные карантинные ограничения.

В июне «Газета.uz» публиковала интервью с командой российских экспертов, где разбиралось, почему большое количество ДТП в стране связано с наездом на пешеходов. Эксперты называют основной причиной «системные проблемы» — очень высокую разрешённую скорость движения транспорта и неправильную организацию дорожного движения: слишком широкие улицы и полосы, отсутствие островков безопасности и мер по успокоению трафика, большое количество нерегулируемых переходов через многополосные улицы, неправильная геометрия перекрёстков и другое.