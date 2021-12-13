С 1 января 2022 года плату за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — планируется повысить с 1400 до 1700 сумов. Об этом говорится в проекте решения хокима столицы, опубликованном для общественного обсуждения.
Дополнительно планируется пересмотреть стоимость тарифов и ввести ограничение на количество поездок при использовании транспортных карт (в текущих тарифах число поездок и пересадок не ограничивается).
По транспортной карте одна поездка в среднем обойдётся в 1300 сумов (29 тысяч сумов / 22 поездки), что, отмечается в проекте документа, должно привести к снижению объёмов оборота наличности.
№
Наименование тарифных планов
Виды тарифов (дней)
Количество поездок
Стоимость тарифных планов (сумов)
1.
«AV» (автобус, электробус — для всех категорий населения)
5
22
29 000
10
44
58 000
15
66
86 000
20
88
115 000
30
130
170 000
2.
«AVM» (автобус, электробус, метро — для всех категорий населения)
5
30
39 000
10
60
79 000
15
90
118 000
20
120
157 000
30
180
236 000
3.
«N» (Автобус, электробус — для пенсионеров и людей с инвалидностью)
5
22
14 000
10
44
29 000
15
66
43 000
20
88
58 000
30
130
85 000
4.
«T» (автобус, электробус — для студентов)
5
22
14 000
10
44
29 000
15
66
43 000
20
88
58 000
30
130
85 000
5.
«O» (автобус, электробус — для учащихся)
5
22
14 000
10
44
29 000
15
66
43 000
20
88
58 000
30
130
85 000
6.
«NM» (автобус, электробус, метро — для пенсионеров и людей с инвалидностью)
5
30
20 000
10
60
39 000
15
90
59 000
20
120
79 000
30
180
118 000
7.
«TM» (автобус, электробус, метро — для студентов)
5
30
20 000
10
60
39 000
15
90
59 000
20
120
79 000
30
180
118 000
8.
«O'M» (автобус, электробус, метро — для учащихся)
5
30
20 000
10
60
39 000
15
90
59 000
20
120
79 000
30
180
118 000
9.
«Б» (бесплатно — для лиц, имеющих право бесплатного проезда)
30
60
0
Основным критерием коренного совершенствования системы финансирования городского общественного транспорта в документе названо «обеспечение прозрачности взимания платы за проезд за счёт внедрения автоматизированной системы оплаты проезда».
Со ссылкой на опыт Москвы и Алматы признаётся эффективность системы оплаты проезда с использованием транспортных карт, где фактором высокого охвата населения транспортными картами является разница между стоимостью оплаты наличными и картами.
В Москве эта разница составляет около 27 рублей (почти 3966 сумов), а в Алматы — 70 тенге (1735 сумов).
Исходя из опыта зарубежных стран, установление тарифа на проезд в общественном транспорте Ташкента в размере 1700 сумов наличными должна обеспечить прозрачность взимания платы, отмечается в проекте решения. Это, в свою очередь, должно привести к заметному увеличению количества пользователей транспортных карт и поступающих доходов, а также уменьшению убытков.
В результате введения новых тарифов в 2022 году, по предварительным оценкам, ожидается снижение расходов городского бюджета на 128−130 млрд сумов за счёт снижения убытков «Тошшахартрансхизмат» и «Тошкент метрополитени».
До этого цены на проезд в общественном транспорте столицы повышались в августе 2019 года.
Обсуждение проекта продлится до 26 декабря.