С 1 января 2022 года плату за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — планируется повысить с 1400 до 1700 сумов. Об этом говорится в проекте решения хокима столицы, опубликованном для общественного обсуждения.

Дополнительно планируется пересмотреть стоимость тарифов и ввести ограничение на количество поездок при использовании транспортных карт (в текущих тарифах число поездок и пересадок не ограничивается).

По транспортной карте одна поездка в среднем обойдётся в 1300 сумов (29 тысяч сумов / 22 поездки), что, отмечается в проекте документа, должно привести к снижению объёмов оборота наличности.

№ Наименование тарифных планов Виды тарифов (дней) Количество поездок Стоимость тарифных планов (сумов) 1. «AV» (автобус, электробус — для всех категорий населения) 5 22 29 000 10 44 58 000 15 66 86 000 20 88 115 000 30 130 170 000 2. «AVM» (автобус, электробус, метро — для всех категорий населения) 5 30 39 000 10 60 79 000 15 90 118 000 20 120 157 000 30 180 236 000 3. «N» (Автобус, электробус — для пенсионеров и людей с инвалидностью) 5 22 14 000 10 44 29 000 15 66 43 000 20 88 58 000 30 130 85 000 4. «T» (автобус, электробус — для студентов) 5 22 14 000 10 44 29 000 15 66 43 000 20 88 58 000 30 130 85 000 5. «O» (автобус, электробус — для учащихся) 5 22 14 000 10 44 29 000 15 66 43 000 20 88 58 000 30 130 85 000 6. «NM» (автобус, электробус, метро — для пенсионеров и людей с инвалидностью) 5 30 20 000 10 60 39 000 15 90 59 000 20 120 79 000 30 180 118 000 7. «TM» (автобус, электробус, метро — для студентов) 5 30 20 000 10 60 39 000 15 90 59 000 20 120 79 000 30 180 118 000 8. «O'M» (автобус, электробус, метро — для учащихся) 5 30 20 000 10 60 39 000 15 90 59 000 20 120 79 000 30 180 118 000 9. «Б» (бесплатно — для лиц, имеющих право бесплатного проезда) 30 60 0

Основным критерием коренного совершенствования системы финансирования городского общественного транспорта в документе названо «обеспечение прозрачности взимания платы за проезд за счёт внедрения автоматизированной системы оплаты проезда».

Со ссылкой на опыт Москвы и Алматы признаётся эффективность системы оплаты проезда с использованием транспортных карт, где фактором высокого охвата населения транспортными картами является разница между стоимостью оплаты наличными и картами.

В Москве эта разница составляет около 27 рублей (почти 3966 сумов), а в Алматы — 70 тенге (1735 сумов).

Исходя из опыта зарубежных стран, установление тарифа на проезд в общественном транспорте Ташкента в размере 1700 сумов наличными должна обеспечить прозрачность взимания платы, отмечается в проекте решения. Это, в свою очередь, должно привести к заметному увеличению количества пользователей транспортных карт и поступающих доходов, а также уменьшению убытков.

В результате введения новых тарифов в 2022 году, по предварительным оценкам, ожидается снижение расходов городского бюджета на 128−130 млрд сумов за счёт снижения убытков «Тошшахартрансхизмат» и «Тошкент метрополитени».

До этого цены на проезд в общественном транспорте столицы повышались в августе 2019 года.

Обсуждение проекта продлится до 26 декабря.