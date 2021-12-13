С 1 января 2022 года плату за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — планируется повысить с 1400 до 1700 сумов. Об этом говорится в проекте решения хокима столицы, опубликованном для общественного обсуждения.

Дополнительно планируется пересмотреть стоимость тарифов и ввести ограничение на количество поездок при использовании транспортных карт (в текущих тарифах число поездок и пересадок не ограничивается).

По транспортной карте одна поездка в среднем обойдётся в 1300 сумов (29 тысяч сумов / 22 поездки), что, отмечается в проекте документа, должно привести к снижению объёмов оборота наличности.

Наименование тарифных планов

Виды тарифов (дней)

Количество поездок

Стоимость тарифных планов (сумов)

1.

«AV» (автобус, электробус — для всех категорий населения)

5

22

29 000

10

44

58 000

15

66

86 000

20

88

115 000

30

130

170 000

2.

«AVM» (автобус, электробус, метро — для всех категорий населения)

5

30

39 000

10

60

79 000

15

90

118 000

20

120

157 000

30

180

236 000

3.

«N» (Автобус, электробус — для пенсионеров и людей с инвалидностью)

5

22

14 000

10

44

29 000

15

66

43 000

20

88

58 000

30

130

85 000

4.

«T» (автобус, электробус — для студентов)

5

22

14 000

10

44

29 000

15

66

43 000

20

88

58 000

30

130

85 000

5.

«O» (автобус, электробус — для учащихся)

5

22

14 000

10

44

29 000

15

66

43 000

20

88

58 000

30

130

85 000

6.

«NM» (автобус, электробус, метро — для пенсионеров и людей с инвалидностью)

5

30

20 000

10

60

39 000

15

90

59 000

20

120

79 000

30

180

118 000

7.

«TM» (автобус, электробус, метро — для студентов)

5

30

20 000

10

60

39 000

15

90

59 000

20

120

79 000

30

180

118 000

8.

«O'M» (автобус, электробус, метро — для учащихся)

5

30

20 000

10

60

39 000

15

90

59 000

20

120

79 000

30

180

118 000

9.

«Б» (бесплатно — для лиц, имеющих право бесплатного проезда)

30

60

0

Основным критерием коренного совершенствования системы финансирования городского общественного транспорта в документе названо «обеспечение прозрачности взимания платы за проезд за счёт внедрения автоматизированной системы оплаты проезда».

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Со ссылкой на опыт Москвы и Алматы признаётся эффективность системы оплаты проезда с использованием транспортных карт, где фактором высокого охвата населения транспортными картами является разница между стоимостью оплаты наличными и картами.

В Москве эта разница составляет около 27 рублей (почти 3966 сумов), а в Алматы — 70 тенге (1735 сумов).

Исходя из опыта зарубежных стран, установление тарифа на проезд в общественном транспорте Ташкента в размере 1700 сумов наличными должна обеспечить прозрачность взимания платы, отмечается в проекте решения. Это, в свою очередь, должно привести к заметному увеличению количества пользователей транспортных карт и поступающих доходов, а также уменьшению убытков.

В результате введения новых тарифов в 2022 году, по предварительным оценкам, ожидается снижение расходов городского бюджета на 128−130 млрд сумов за счёт снижения убытков «Тошшахартрансхизмат» и «Тошкент метрополитени».

До этого цены на проезд в общественном транспорте столицы повышались в августе 2019 года.

Обсуждение проекта продлится до 26 декабря.