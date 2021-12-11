«Рождественское полено»

Удивить гостей за праздничным столом несложно, если приготовить шоколадный рулет «Рождественское полено». По этому рецепту получается в меру сладкий рулет с тонким вкусом тёмного шоколада и нежным оттенком сливок.

Витражное печенье

От этого печенья так и веет волшебством и Новым годом. Такое красивое название печенье получило благодаря разноцветной, прозрачной карамельной серединке, очень похожей на витражные стёклышки.

Медовый торт «Ёлочка»

На новогоднем столе такой нарядный и вкусный торт в форме ёлочки станет главным украшением. В нём медовые коржи сочетаются со сливочно-шоколадным кремом. Для украшения торта вы можете выбрать любимые лакомства.

Шоколадные пряники с апельсиновой цедрой

Ароматное и хрустящее, но с нежной серединкой, шоколадно-апельсиновое печенье порадует вас внешней красотой и необычным вкусом. Такое печенье можно приготовить заранее и подарить своим близким.

Торт «Баунти»

Торт Баунти — вариант для любителей одноимённого шоколада. Лёгкий и вкусный рецепт для любителей шоколада и кокоса.

Меренговый рулет с лимонным курдом

Сладкий меренговый рулет, который прекрасно дополняет лимонный курд с кислинкой. Выпечка получается очень нежной, с хрустящей корочкой и кремовой серединкой.

Медовик с имбирными пряниками

Этот торт создаст атмосферу праздника и станет главным угощением на вашем столе. Он лёгкий в приготовлении, к процессу можно привлечь детей и пофантазировать над рисунком.