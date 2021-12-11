Министерство юстиции Узбекистана разработало предложения по совершенствованию законодательства, связанного с защитой девочек и женщин от притеснения и насилия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, которое получила «Газета.uz».

В министерстве отметили, что женщины подвергаются преследованию и приставаниям на улице, на работе, на учёбе. Дома они становятся жертвами насилия не только со стороны супругов, но свёкров и других родственников.

«Самое плачевное — то, что случаи насилия совершаются и в отношении девочек дошкольного и школьного возраста», — говорится в сообщении Минюста. «Наблюдаются случаи суицида среди женщин и покушения на жизнь своих детей в результате притеснения и насилия», — отмечается в сообщении.

Предложения Минюста по совершенствованию законодательства

1. Отсутствие в законодательстве понятия «преследование» (stalking) означает, что отсутствуют механизмы защиты девочек и женщин от такой ситуации. В результате преследований женщины испытывают сильные чувства депрессии, страха, упадка духа, ощущают беззащитность и отгораживаются от общества.

«Необходимо ввести в законодательство понятие „преследование“ (stalking) и внедрить систему выдачи охранных ордеров женщинам, подвергшимся преследованиям. В США, Австралии и Франции каждая пятая женщина подвергается преследованиям, и в этих странах созданы протекционистские институты», — говорится в сообщении.

2. Законодательство не содержит ответственности работодателя или руководителя учебного заведения за притеснение или насилие в отношении женщин во время работы и учебы. Отсутствие процедуры ограничения отношений между женщинами, подвергшимися преследованиям на работе или во время обучения, и лицом, который применил насилие, приводит к повторному насилию и домогательствам.

«Чтобы прекратить насилие на работе и во время обучения, необходимо ограничить любые отношения между жертвой и лицом, применившим насилие. При этом на работодателей необходимо возложить обязанность ограничивать любое взаимодействие между жертвой и лицом, применившим насилие», — считают в Минюсте.

3. Увеличивается количество случаев нарушения неприкосновенности частной жизни женщин, особенно интимной жизни, путём распространения фотографий и видео женщин. Это ведёт «к радикальному изменению их жизни в будущем, к разрыву семейных уз, отделению от общества и выбору неправильных путей». Действующие меры ответственности не дают возможности абсолютной защиты женщин от таких действий, отмечается в сообщении.

«Для предотвращения различных посягательств на частную жизнь женщин необходимо установить отдельную ответственность за нарушение неприкосновенности интимной жизни женщин, при этом полностью гарантируя неприкосновенность частной жизни. В Канаде, Германии, Великобритании, Японии, Австралии и США существует ответственность за распространение интимных фотографий и видео», — говорится в сообщении.

4. На сегодняшний день около 36 тысяч женщин, подвергшихся насилию, получили охранные ордера, а это означает, что 36 тысяч женщин нуждаются в помощи. Однако в стране действует всего 29 центров реабилитации и адаптации женщин, что не позволяет полностью охватить всех женщин, ставших жертвами насилия, считают в министерстве.

«Необходимо широкое привлечение частных предпринимателей к увеличению числа институтов по поддержке женщин. Эффективности можно добиться путём предоставления таким предпринимателям льгот в различных направлениях, таких как отвод земли, использование государственных зданий и сооружений, налоги, государственные гранты, субсидии, социальные заказы», — предложил Минюст.

5. Выкрикивать различные слова вслед женщинам («гап отиш»), делать разные комментарии о них, громко описывать их телосложение, сравнивать стало обычным явлением. Однако на самом деле такие действия ограничивают свободу передвижения женщин, в некоторых случаях приводя к депрессии, упадку духа и даже ущербу для здоровья, отметили в министерстве.

«Необходимо запретить оскорбительно высказываться в отношении женщин и установить меры административной ответственности за эти действия, а также усилить меры ответственности за причинения вреда женщинам. В таких странах, как Бельгия, Португалия, Аргентина, Канада, Новая Зеландия и США, такие действия считаются незначительными правонарушениями и приводят к штрафу до 750 евро», — отмечается в сообщении.