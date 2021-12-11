10 декабря в Узбекистан из России была доставлена партия однокомпонентной вакцины против коронавируса Sputnik Light в объёме 200 тысяч доз, сообщило Министерство здравоохранения. Ранее в страну уже поступало 7500 тысяч доз этой вакцины.

Sputnik Light — первый компонент вакцины «Спутник V». Это векторный препарат на основе аденовируса человека. Он может применяться для первоначальной вакцинации и ревакцинации, а также повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами. По данным разработчиков препарата, эффективность вакцины составляет 79,4%.

На сегодняшний день Узбекистан в общей сложности получил более 48 миллионов доз вакцин:

2404480 доз AstraZeneca;

36789938 доз ZF-UZ-VAC2001;

1341790 доз «Спутник V»;

3000060 доз Moderna;

2316600 доз Pfizer/BioNTech;

1976000 доз Sinovac;

207500 доз Sputnik Light.

Из них для вакцинации было использовано 35,6 миллиона доз (74,1%).