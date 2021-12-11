Сегодня основным приоритетом правительства Узбекистана является внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных источников энергии в экономике, социальной сфере и строительной отрасли. Для ускорения процесса с 2017 года реализуется совместный проект ПРООН с Министерством строительства Узбекистана при грантовой поддержке Глобального экологического фонда «Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья в Узбекистане».

Цель проекта — обеспечить сельское население улучшенными и доступными условиями жизни, не вредящими окружающей среде. На эти цели выделено порядка 136,6 млн долларов.

В ходе реализации проекта проделано немало работ. На основании постановления президента Узбекистана ПП-4028 от 24 ноября 2018 года была разработана схема субсидированного зеленого ипотечного кредитования для повышения спроса на энергоэффективное (ЭЭ) и низкоуглеродное (НУ) сельское жилье. Построены одноэтажные и многоэтажные ЭЭ- и НУ-дома в пяти регионах Узбекистана, было запущено строительство демонстрационного пилотного дома с практически нулевым энергопотреблением в Ташкентской области.





В рамках проекта 9 декабря 2021 года состоялся бизнес-форум «Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане: состояние рынка и перспективы его развития для продвижения зеленого строительства в стране». Участие приняли главные национальные партнеры — Минстрой, Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Узгидромет, Госкомгеодезкадастр, Госкомэкологии, «Кишлок Курилиш Инвест», «Кишлоккурилишлойиха», «Кишлок курилиш банк», представители проектных инженерных компаний, институтов, международных организаций, отечественных производителей, международных финансовых институтов — АБР, ИБР, ЕБРР и KfW.

В приветственной речи заместитель постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Дойна Мунтяну отметила, что вопрос обеспечения энергоэффективности зданий становится более актуальным на фоне изменения климата, ведь почти 30% общей доли выбросов парниковых газов (ПГ) в окружающую среду приходится на строительный сектор.





«Поскольку масштаб жилищного строительства в Узбекистане растет с каждым годом, имеется огромный потенциал сократить выбросы парниковых газов за счет обеспечения энергоэффективности строящихся зданий путем применения энергоэффективных и низкоуглеродных материалов и технологий», — сказала Дойна Мунтяну.

В Узбекистане на здания приходится 49% всего энергопотребления или 17 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Ускоренная индустриализация и рост численности населения повышают потребность экономики в энергоресурсах и увеличивают негативное воздействие на окружающую среду.





Минэнергетики Узбекистана разрабатывает проекты с международными фондами и организациями на 2021−2023 гг. по установке оборудования возобновляемых источников энергии в 1000 квартирах в регионах в строящихся многоэтажных домах и на 410 частных земельных участках. По словам советника министра энергетики Азиза Алимухамедова, с внедрением в практику установки солнечных мини-ФЭС мощностью 2 кВт в регионах по 1000 в год будет реализована возможность дополнительной выработки электроэнергии объемом 4 млн кВт/час в год, что соответствует экономии 2 млн куб. м природного газа в год.





«Используемые человечеством природные энергоресурсы постепенно иссякают, стоимость их добычи и переработки увеличивается, а нерациональное использование негативно сказывается на экологии. Проект нацелен на снижение энергопотребления в жилищном секторе посредством улучшения теплотехнических характеристик конструкций и внедрения энергоэффективных и низкоуглеродных технических решений. Эти мероприятия обеспечивают экономию природных и финансовых ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Надеемся, что форум поможет выработать необходимые рекомендации для дальнейших действий по продвижению энергоэффективых и низкоуглеродных решений в жилищном секторе Узбекистана», — отметил руководитель проекта Тимур Ибрагимов.





В ходе мероприятия были затронуты вопросы развития рынка и совершенствования цепочки поставок ЭЭ- и НУ-технологий и материалов, ЭЭ-проектных решений, укрепления нормативно-правовой базы в жилищном строительстве Узбекистана. Также в рамках форума прошла выставка ЭЭ-материалов и технологий. Форум помог участникам оценить новые подходы и решения, обновить базу ЭЭ-материалов и технологий, ознакомиться с новшествами в области стройматериалов, обменяться знаниями и опытом.

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