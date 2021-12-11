Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря подписал постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для отраслей экономики на основе инноваций и цифровизации».

Документом Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства переименован в Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Университет определён базовым вузом по подготовке кадров по направлениям гидроэнергетики, ирригации, мелиорации, инновационной техники и технологий в сельском хозяйстве, водосберегающих оросительных технологий, возобновляемых источников энергии, геодезии и геоинформатики, экологии и охраны окружающей среды.

Среди других основных задач университета:

повышение эффективности оросительных систем, создание ресурсосберегающих технологий орошения, оценка мелиоративного состояния земель на основе «цифрового сельского хозяйства» и геоинформационных систем, разработка новых методов повышения плодородия почвы;

формирование современной учебной, научно-лабораторной базы и оснащение её передовым технологическим оборудованием, расширение научно-инновационных исследований, направленных на развитие сферы и создание эффективной их трансфера;

повышение результативности научных исследований в области экологии и охраны окружающей среды, совершенствования системы учёта и управления водными ресурсами, разработка научных для цифровизации проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений;

разработка самых передовых инновационных технологий для отраслей экономики путем внедрения в учебный процесс международных образовательных стандартов.

Создаётся Управляющий совет по координации деятельности университета, который возглавит заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Совет займётся утверждением бизнес-плана вуза, развитием научных школ совместно с Академией наук и отраслевыми НИИ, трансфером образования, научных исследований и разработок, сотрудничеством с заказчиками по научным исследованиям и инновациям, коммерциализацией научных продуктов, запуском стартапов и акселераторов, привлечением инвестиций.

Кроме того, в структуре нового университета появится Офис трансформации, на который возложены задачи:

по реализации программы трансформации и комплексного развития вуза и включение его до 2025 года в топ-1000 мировых университетов;

по рекламированию университета через национальные и зарубежные СМИ, интернет и другие каналы;

по резкому сокращению бюрократии и обеспечению полноценного перехода на платформу «Цифровой университет».

Начиная с 2022/2023 учебного года университет получит полную академическую и организационно-управленческую самостоятельность. С 1 января 2022 года вуз перейдёт на систему самофинансирования.

Постановлением одобрены предложения об организации при университете Института фундаментальных и прикладных исследований, о создании Бухарского института управления природными ресурсами на базе Бухарского филиала вуза, создании Каршинского института ирригации и агротехнологий на базе Каршинского филиала университета.