Выставка «Прогулки по старому городу» — третья в творческой биографии художника Евгения Панова, главной техникой которого с 2014 года стала акварель. Прошлые экспозиции строились вокруг классических городских пейзажей. В фокусе находились старинные здания, тенистые улицы и тесные перекрёстки, лабиринты труб вдоль саманных стен. Настроения акварелей менялись с временами года. В весенних больше солнца, в осенних — красок и контрастов.





Фото: Евгений Панов / Facebook.

Текущая выставка не стала исключением. Тема «Прогулок по старому городу» осталась прежней, но изменился подход к работе. С помощью современных техник, в частности многослойной акварели, Евгений создал более сложные композиции с максимальной детализацией. Акцент с сюжетов сместился на образы: ветхие деревянные двери и оконные рамы в трещинах, ворота в тронутом ржавчиной металлическом кружеве, балконы вида благородного, но потрёпанного.

«Для рисунка художник всегда выберет старое, аутентичное. Оно живописнее, с большим количеством деталей, с характером — не нужно ничего придумывать», — объясняет Евгений Панов.

Большая часть выставочных акварелей появилась на свет за последние два года. Помимо Ташкента, под стеклом оказались фрагменты бытовой жизни Чирчика и Бухары, которым пока ещё есть что предложить поклонникам старины.





Фото: Евгений Панов / Facebook.

Евгений говорит, что в столице всё сложнее искать композиции. Некоторые места сегодня существуют только на акварельных листах. Среди них — махалля за Паркентским рынком, где прошло детство художника. Исчезают одноэтажные кирпичные дома на улице Лашкарбеги (в прошлом Орджоникидзе), вместе с ними память о так называемой «новой части Ташкента». Один из домов — с живописными старинными воротами — Евгений фотографирует и пишет на протяжении четырёх лет. Каждый раз остаётся ощущение, что не выразил всего того, что увидел.

Фото: Евгений Панов / Facebook.

Изменения, которые фиксирует художник, отзываются у посетителей старшего возраста безысходной грустью. На вопрос, какие чувства у него самого вызывает такой отклик, Панов отвечает: «Виноватым себя не чувствую. Я просто прощаюсь с городом».

Акварелист рассказывает, что в работе над проектом «Прогулки по старому городу» его больше всего интересовала энтропия: то, как время меняет объекты. Целью было зафиксировать настоящее: момент и состояние.

«Это тренд не новый и очень популярный. Сегодня много фотографов, художников снимают и пишут старые города, в которых живут. Есть американские художники, которые ездят по стране и пишут только водонапорные башни, амбары. В Грузию люди ездят, чтобы пройтись по старым местам. Эти настроения созвучны многим», — говорит Евгений.

Фото: Евгений Панов / Facebook.

Вошли в экспозицию и работы более раннего периода, подходящие по концепции. «Герои» акварелей — «Тико» и «Матизы» — сегодня тоже почти история. Дорожную тему Панов считает очень интересной. Она технически сложная, эффектно смотрится, позволяет экспериментировать.

Фото: Евгений Панов / Facebook.

Например, в акварели «Ночное такси» художник соединил реалистичный объект с абстрактным — цветными бликами на мокрой от дождя дороге. Но есть у темы один существенный недостаток — коммерческая невостребованность.

Распространяется он и на весь жанр акварельной живописи. Будучи популярным в мире, в Узбекистане он не особо востребован. По словам искусствоведа Лобар Мирзабаевой, при положительном и трепетном отношении к акварели в профессиональной среде, преданы ей и продолжают работать в этой технике лишь единицы.

«Из-за небольшого спроса и трудоёмкости акварель как вид искусства является лишь вспомогательным элементом в учёбе, эскизах», — комментирует Лобар Мирзабаева.

Фото: Евгений Панов / Facebook.

Искусствовед отмечает, что жанр городского пейзажа тоже единичен. Тем более тот, в котором пишет Евгений Панов.

«В работах художника видны атрибуты сегодняшнего дня, уходящий европейский город. Синтез профессионализма, камерности, личного отношения к теме, основанной на ностальгии и классическом подходе к изобразительному языку, делают произведения Евгения Панова уникальными», — считает Лобар Мирзабаева.

Успех своих акварелей художник видит в хорошей бумаге и технике рисунка, над которой постоянно работает — реализм в изобразительном искусстве требует от человека за холстом безупречности. Однако застывать в этом жанре Панов не собирается. Обещает, что будет делать и другие эксперименты.





Фото: Евгений Панов / Facebook.

Расспросить художника о творческих планах и картинах с выставки все интересующиеся могут лично — каждую неделю Панов проводит в ЦВЗ встречи со зрителями. Инициативу объясняет тем, что ему важно, чтобы люди знали, как создаются акварели и зачем. Анонсы встреч художник публикует в своём «Фейсбуке».

Выставка «Прогулки по старому городу» продлится до 22 декабря.