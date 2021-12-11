28-летняя женщина, упавшая 4 декабря с лестницы на четвёртом этаже в здании факультета истории Андижанского государственного университета (АГУ), скончалась спустя пять дней. Информацию об этом Daryo подтвердил источник в вузе.

Ранее сообщалось, что родственница одного из студентов пришла на собрание родителей студентов второго курса. В здании, где идёт ремонт, отсутствовали перила лестниц, и женщина, пользуясь телефоном, по неосторожности упала вниз.

В отношении должностных лиц строительной компании S. Haus было возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.