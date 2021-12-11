Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём Узбекистану в размере 100 млн долларов на проведение реформы по улучшению условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий (МСП), говорится на сайте банка.

Заём будет финансировать первую подпрограмму Программы развития малых и средних предприятий АБР и включает эквивалент 20 млн долларов в узбекских сумах.

На МСП в Узбекистане приходится более половины ВВП и около двух третей официальных и неформальных рабочих мест. В стране действует почти полмиллиона малых и средних предприятий, хотя многие из них пострадали от пандемии COVID-19, особенно в сфере туризма и гостеприимства, отмечается в сообщении.

«Восстановление экономики Узбекистана после COVID-19 и устойчивый экономический рост зависят от работы малых и средних предприятий, — отметила старший специалист АБР по финансовому сектору Приянка Суд. — Программа АБР будет способствовать их развитию, стимулировать инновации и повысит их устойчивость к будущим экономическим потрясениям».

Программа развития малых и средних предприятий АБР состоит из двух подпрограмм и направлена на развитие операционной и коммерческой среды для МСП. Первая подпрограмма включает диверсификацию доступных финансовых инструментов, чтобы расширить операции малых и средних предприятий с ограниченными кредитными возможностями, и сокращение количества разрешений и лицензий, которые им необходимо получить. Ожидается, что эти и другие реформы, такие как снижение затрат на торговые операции и повышение цифровизации, помогут создать около 13,5 тысячи рабочих мест.

АБР также предоставит грант технической помощи в 250 тысяч долларов, чтобы помочь государственным органам провести реформы в рамках программы, в том числе посредством внедрения цифровых решений для МСП.