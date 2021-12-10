Постановлением правительства от 10 декабря Акбар Джурабаевич Ташкулов назначен ректором Ташкентского государственного юридического университета, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что он покинул пост заместителя министра юстиции Узбекистана.

Акбар Ташкулов родился в 1971 году в Джизакском районе Джизакской области. По специальности — юрист, советник юстиции первой степени.

Пост заместителя министра юстиции занимал с 2017 года, до этого работал на различных должностях в системе Минюста. В 2015 году был награждён почётным званием «Заслуженный юрист Республики Узбекистан».

До назначения обязанности ректора ТГЮУ исполнял Исломбек Рустамбеков.