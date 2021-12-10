Компания Dream City Development предлагает спланировать свои инвестиции и воспользоваться комфортной рассрочкой на коммерческие помещения Seoul Mun.

Комфортная рассрочка от Dream City — это минимальный первоначальный взнос, удобный срок выплат и оформление покупки в период активного строительства объекта. Именно такое предложение действует на покупку коммерческой недвижимости Seoul Mun.

Выбрав помещение, вам достаточно внести первый платеж размером 10% от стоимости помещения и стать владельцем коммерческой недвижимости Seoul Mun.





Seoul Mun предлагает варианты площадью от 25 до 308 кв. м на набережной в центре Ташкента. Преимущественные характеристики помещений на набережной: высокие потолки до 6 м, терраса у каждого помещения, красивая панорама водоема, возможность выбора расположения на одном из трех уровней и оснащенность коммуникациями.

Эксперты Knight Frank прогнозируют около 11 тысяч посетителей в день.

За подробной информацией можно обратиться в офис продаж Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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Instagram: @dreamcity.uz

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