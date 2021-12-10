Современный ЖК Manhattan привносит дух Нью-Йорка в Ташкент. Здесь представлены квартиры на любой вкус. Первая стадия — Manhattan Prime — объединяет шесть 16-этажных многоквартирных домов. Покупателям есть из чего выбрать: проектом предусмотрено 360 квартир бизнес-класса с переменной площадью от 39,8 до 123 кв. м. Также в ограниченном количестве в продаже апартаменты с видом на Central Park. Невероятный пейзаж будет открываться тем, кто купит квартиру на высоких этажах.

Инфраструктура Дархана по праву считается одной из развитых в Ташкенте. С одной стороны — центровая локация элитного района города и активность, а с другой — тишина и уют с обилием зелени и продуманным закрытым двором. Возвращаясь домой, вы будете буквально погружаться в атмосферу Нью-Йорка, где ценится одновременно роскошь, комфорт и вместе с тем природа и уединение.





На сегодня открыты продажи и элитной башни Flatiron. Это красивое строение переменной этажности спроектировано в форме треугольника, что сразу напоминает о небоскребе «Флэтайрон Билдинг» (здание-утюг) — одном из символов «Большого яблока».

Одними видами и особенной архитектурой отсылки к Нью-Йорку не ограничиваются. Качество строительства и использованных материалов, соблюдение стандартов и технологий, организация пространств сопоставимы с зарубежным уровнем.

И особый подарок от FDG будущим жителям роскошной Flatiron: только до конца уходящего 2021 года предлагается купить апартаменты в башне со скидкой и в беспроцентную рассрочку до 30 месяцев с ежемесячным платежом 22 млн сумов. Продажи только начаты, ниже цен уже не будет. Это хороший шанс приобрести люкс-жилье в сердце Ташкента. Предлагаемые разнообразные площади квартир и продуманное пространство, где буквально каждый сантиметр функционален, даст возможность жить здесь не только большой семье.





Все блага новостроек представлены в ЖК Manhattan: закрытый безопасный двор, детские площадки, собственная парковка, озеленение, беседки и удобное пространство в домах. Квартиры сдаются в формате предчистовой отделки, чтобы каждый житель мог оформить свой дом с учетом своей индивидуальности и креативности. Сдача первой стадии жилого комплекса все ближе, сейчас подходящее время, чтобы воспользоваться выгодным предложением и осуществить свою мечту об элитном жилье.

Узнать подробности, получить скидку и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Сайт: manhattan.uz

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