Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит прошёл под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В нём также участвовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты России — Владимир Путин, Беларуси — Александр Лукашенко, Кыргызстана — Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кубы — страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Мигель Бермудес и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании, отметил, что за год с момента присоединения Узбекистана к ЕАЭС в качестве наблюдателя заложена «прочная основа для всестороннего развития долгосрочных отношений»: «Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией. Реализуется Меморандум и трехлетний План конкретных мероприятий. Узбекистан активно участвует в работе других органов ЕАЭС».

«Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза, в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли», — отметил президент.

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами союза за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом торговля Узбекистана со странами ЕАЭС выросла на 11%.

Шавкат Мирзиёев назвал одной из наиболее актуальных задач в рамках участия страны в ЕАЭС «дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле». Он отметил, что Узбекистан продолжает работу по гармонизации норм технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований.

По его мнению, продвижение проектов строительства новых транспортных коридоров «придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала наших стран».

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Узбекистан рассматривает возможность присоединения к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок и заинтересован в новой инициативе о создании Цифровой экосистемы развития логистических цепочек ЕАЭС, отметил президент.

«Важно объединить усилия государств-членов и наблюдателей в реализации проектов „зелёной“ энергетики с учетом глобальной климатической повестки», — продолжил он.

Определяющее значение для повышения конкурентоспособности стран ЕАЭС имеют «переход к цифровой экономике, широкое внедрение инноваций и передовых IT-решений», сказал Шавкат Мирзиёев. Он предложил провести очередной Евразийский цифровой форум в Узбекистане.

«Исходя из целей экономической интеграции», Узбекистан также заинтересован в расширении возможностей участия стран-наблюдателей в работе Евразийского экономического совета и органов Евразийской экономической комиссии. «Это позволит повысить эффективность взаимодействия и будет способствовать выработке совместных решений», — отметил он.

В завершение выступления Шавкат Мирзиёев подтвердил «твёрдую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза».