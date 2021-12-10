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11 и 12 декабря
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
11 и 12 декабря
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
На пять кинопремьер, выставки, фестивали, творческие мастер-классы, вечеринки, каток и другое.

Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино

«Вестсайдская история»

Мюзикл, драма, мелодрама, криминал

«Честный развод»

Комедия

«Мажоры на мели»

Комедия

«Школа магических зверей»

Приключения, семейный

«Мафия: Смертельная игра»

Триллер, криминал

Топ-10 сериалов про мафию и гангстеров
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Город

Новогодняя елка

в парке Tashkent City

Расположена в центре парка, переливается яркими огнями и видна из каждого ресторана

Food Fest

в ТРЦ Riviera

Кулинарная палитра Ташкента

Концерт группы Dizayn

На узбекском языке

Катание на коньках в Ice Avenue

Взрослым: 25 000 и 40 000 сумов за 30 и 60 минут

Каток в Humo Arena

Взрослым: 45 000 и 55 000 сумов за 30 и 60 минут

Катание на коньках в Ice Rink

Взрослым: 22 000 и 36 000 сумов за 30 и 60 минут
Выставки

Новогодняя продуктовая ярмарка

В программе шоу шеф-поваров, концерты звезд эстрады и другое

«Тепло-маркет» в арт-галерее Autograph

У посетителей будет возможность приобрести декоративные товары

Выставка антикварных ковров

Частная коллекция антикварных ковров ручной работы

Выставка Дилором Мамедовой «Дух родной земли»

Работы художницы посвящены родному краю, самобытной и яркой культуре Узбекистана

Выставка Сардора Эркинова — Sevaman

В экспозиции работы, поднимающие темы свободы, культуры, роль женщины в обществе

Фотовыставка «Узбекистан глазами Ивана Золотухина»

Вход свободный

Выставка

«Вечная весна»

В экспозиции будут представлены цветочные натюрморты художников Узбекистана

Выставка

«Художник-репортер»

Зрители увидят картины и узнают историю жителей разных кишлаков

Персональная выставка Рональда Кляйера

Посетители увидят работы голландского художника
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Магазины

Открытие гипермаркета Magnum

В программе выступления Фарруха Закирова, группы Kok Choy, розыгрыши и другое

Скидки в Toy World

Покупателей ждет скидка 20% на искусственные елки

Открытие нового филиала Idea

В программе выступление певицы Райхон, скидки до 40% и другое
Дети

Шоу в ресторане «Атмосфера»

Ребят ждет вечеринка в стиле мультфильма «Рапунцель»

Шоу

в ТРЦ Vega Centre

Детей ждут шоу шоу Brawl stars и «Барбоскины»

Мастер-класс

в Kids Avenue

Участники смогут раскрасить новогодний рисунок на подушке при помощи специальных красок
Знания

Творческие

мастер-классы

в «Мастерской»

Можно посетить мастер-классы «Роспись елочных игрушек», «Картина золотом» и арт-вечер

Игра «Квиз, плиз»

Участников ждут семь раундов, 39+ вопросов и море позитива

Творческие

мастер-классы

в Morozart

Можно посетить мастер-классы «Новогодняя картина акварелью», «Птицы» и «Зимняя елка»
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Вечеринки

Концерт Сосо Павлиашвили в TOKU

В вечер выступления состоится розыгрыш золотого кольца с бриллиантом и других призов

Cowboy Jack

DJ Deeplex, DJ Jonny, DJ Mag, DJ Ruxx

и другие

Dayako Restobar

DJ Victor Bolo, саксофонист Michael Millek, певица из Кубы — Aliannys и другие

Fabis

Tori Silver, Anastasia Avgust, Milan band, Dimash band и другие

Barvixa Club

DJ Adam, DJ Paul Ocean, DJ Safronov, DJ Niki и другие

Открытие зимнего сезона в Layner

Гостей ждут кулинарный и художественный мастер-класс, шоу-программа и другое
Afisha.uz
Обзор фильма «Дом Gucci»
Обзор фильма «Вестсайдская история»
Обзор фильма «Мажоры на мели»
Обзор сериала «Аркейн»
Возрождение культуры Узбекистана в коллекции Saadi x Suzani
Как прошла выставка CRAFT FAIR TASHKENT 2021
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