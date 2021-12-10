Новогодняя елка
в парке Tashkent City
Расположена в центре парка, переливается яркими огнями и видна из каждого ресторана
«Тепло-маркет» в арт-галерее Autograph
У посетителей будет возможность приобрести декоративные товары
Выставка Дилором Мамедовой «Дух родной земли»
Работы художницы посвящены родному краю, самобытной и яркой культуре Узбекистана
Выставка Сардора Эркинова — Sevaman
В экспозиции работы, поднимающие темы свободы, культуры, роль женщины в обществе
Творческие
мастер-классы
в «Мастерской»
Можно посетить мастер-классы «Роспись елочных игрушек», «Картина золотом» и арт-вечер
Концерт Сосо Павлиашвили в TOKU
В вечер выступления состоится розыгрыш золотого кольца с бриллиантом и других призов