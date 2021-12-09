Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит с трёхдневным государственным визитом Южную Корею. Об этом сообщил официальный представитель президента Республики Корея Пак Кён Ми, передаёт агентство Yonhap.

Визит в Сеул начнётся 16 декабря. На 17 декабря запланированы переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Главы двух государств обсудят вопросы углубления «взаимовыгодного сотрудничества, ориентированного на будущее», отметил Пак Кён Ми.

В следующем году Узбекистан и Южная Корея будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Шавкат Мирзиёев посещал Южную Корею с государственным визитом во время своего первого президентского срока в ноябре 2017 года.

Мун Чжэ Ин был в Узбекистане с государственным визитом в апреле 2019 года.

Это будет второй государственный визит Шавката Мирзиёева после повторного избрания президентом. В начала декабря он посетил Казахстан, где была подписана Декларация о союзнических отношениях.