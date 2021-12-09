В связи с переходом на другую работу от занимаемой должности освобождён заместитель министра юстиции Узбекистана Акбар Джурабаевич Ташкулов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минюста.

Акбар Ташкулов родился в 1971 году в Джизакском районе Джизакской области. По специальности — юрист. Советник юстиции первой степени. Пост заместителя министра юстиции занимал с 2017 года. До этого работал на различных должностях в системе Минюста. В 2015 году был награждён почётные званием «Заслуженный юрист Республики Узбекистан».

По данным источника «Газеты.uz», ожидается назначение Акбара Ташкулова ректором Ташкентского государственного юридического университета. Исполняющим обязанности ректора сейчас является Исломбек Рустамбеков.