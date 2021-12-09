В ташкентском филиале Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова состоялась встреча выпускников вуза со студентами 1−4 курсов, которая прошла в формате открытой дискуссии о вопросах трудоустройства в различных отраслях экономики.





Цель мероприятия «Карьерный взлет», которое прошло 24 ноября в большом конференц-зале, — ознакомление студентов с карьерными успехами и достижениями выпускников, укрепление сотрудничества с потенциальными компаниями-работодателями.





Студенты с интересом знакомились с компаниями, видеороликами и презентациями, представленными в рамках мастер-класса «Карьерный взлет». С помощью представителей компаний и организаций они определили для себя перспективы трудоустройства. Данное мероприятие дало возможность будущим молодым специалистам определиться с возможным местом работы, почувствовать, что после окончания вуза они смогут найти работу по специальности и быть востребованными на рынке труда.





Генеральный директор ООО Ricomel Beverages Шамшод Базаров поделился своими идеями по построению успешной карьеры для студентов, отмечая собственный опыт во время и после учебы в университете. Кроме того, он объяснил структуру компании, как производится продукция и какие международные стандарты качества соблюдаются.





В конце своей презентации он призвал всех заинтересованных студентов подать заявку на стажировку и рабочие места в компании, а также предложил организовать информационный тур по компании, чтобы увидеть, как производятся сокосодержащие напитки Dinay. В мероприятии также приняли участие HR-менеджер компании Сауле Отаргалиева и бренд-менеджер марки Dinay Джамшид Ахмадалиев.

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