Три дозы вакцины от коронавируса Pfizer нейтрализуют штамм «омикрон», говорится в заявлении разработчиков вакцины Pfizer и BioNTech.

«Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм „омикрон“ до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз для борьбы с диким типом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

При этом сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом.

Это указывает на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», отметили исследователи.

Однако те, кто вакцинированы двумя дозами вакцины Pfizer, все еще могут быть защищены от тяжелых форм COVID-19, говорится в заявлении.