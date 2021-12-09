Узгидромет опубликовал экстренную информацию об ожидаемом ухудшении погоды.

На территорию Узбекистана 12−15 декабря зайдет влажный воздух с районов Каспийского моря с последующим вторжением холодной воздушной массы с районов Урала.

По всей стране 12−14 декабря пройдет дождь с переходом в снег. В горных и предгорных районах осадки могут быть сильными. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8−10 градусов ниже нормы.

Так, 13−15 декабря температура понизится ночью до −3…−8 градусов, днем до 0…+5, по северу ночью до −7…−12 градусов, местами до −14…−16, днем до −3…+2.