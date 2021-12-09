11 декабря в 10.00 в Ташкенте состоится долгожданное открытие первого гипермаркета одного из крупных ритейлеров Казахстана Magnum Cash&Carry.

Торговый зал площадью более 5000 кв. м расположен в обновленном многофункциональном центре Integro по адресу: пр-т Бунёдкор, 52, блок В.

Концепция гипермаркета Magnum в Ташкенте подразумевает много свободного места, широкие ряды и удобную раскладку товаров, современное энергосберегающее оборудование, яркий и аутентичный интерьер, богатый ассортимент, наличие собственных кафе и пекарни.

Посетителей ждут развлекательная программа, ориентированная на взрослых и детей, представления иллюзиониста, аниматоров. Гостей порадует выступление легендарного музыкального коллектива «Ялла» Фарруха Закирова, а также группы Kuk Choy.





В день открытия по Ташкенту до территории гипермаркета будут курсировать бесплатные фирменные автобусы Magnum, которые помогут всем желающим комфортно доехать до магазина и вернуться обратно. Подробный маршрут можно посмотреть по ссылке.

Также Magnum объявляет об акции и розыгрыше автомобиля Hyundai Elantra, квартиры от Golden House в Ташкенте, товаров от партнеров и других ценных призов. Чтобы получить шанс на победу, с 11 декабря до 11 февраля нужно зарегистрировать в Telegram-боте чеки на покупку от 100 тысяч сумов.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

В магазине представлено более 20 тысяч позиций из ассортиментного ряда узбекистанских, международных и казахстанских производителей — от продуктов питания, бытовой химии до непродовольственных товаров. В скором времени на полках гипермаркета появится продукция таких крупных брендов Казахстана, как «КЭММИ», «Цесна», «Рахат», A’SU, «Май», «Пиала» и других.

Отдельное внимание Magnum уделяет категории свежих овощей и фруктов. В ассортименте товары из Бразилии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, США, Турции, а также местных производителей. Продукты завозятся в Узбекистан с соблюдением всех правил транспортировки и безопасности.

Свежее мясо доставляется из Казахстана только проверенными поставщиками, имеющими сертификат Halal от Духовного управления мусульман Казахстана. Также в Magnum будет представлено мясо от ведущих узбекистанских производителей.





Важное преимущество гипермаркета — работа 24/7, что даст возможность посетителям планировать время для покупок и личных дел.

На территории магазина есть собственная пекарня, в которой каждый день выпекаются свежие хлебобулочные изделия, а также уютное современное кафе, где можно приятно провести время с родными и близкими.

«Опираясь на опыт работы в Казахстане и лучшие мировые практики, мы создали в Узбекистане универсальную бизнес-модель, адаптированную под локальные особенности. И здесь продолжим продвигать фундаментальные ценности компании — честные цены, большой выбор и надежный сервис», — отметил Аскар Мнайдар, гендиректор Magnum Uzbekistan.

18 декабря состоится открытие еще одного магазина Magnum — супермаркета в Сергелийском районе Ташкента.

Magnum Cash&Carry — крупная торгово-розничная сеть Казахстана. Компании принадлежит 164 торговых комплекса разного формата (гипермаркеты, супермаркеты и магазины Magnum-express и Magnum Daily малого формата) в 12 городах Казахстана.

Общее количество покупателей торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry превышает 350 тысяч человек в день. Штат сотрудников насчитывает более 12 тысяч человек.

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