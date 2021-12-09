Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря выступил на второй министерской встрече в формате «Италия — Центральная Азия». Пресс-служба МИДа опубликовала текст выступления.

Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан приветствует растущий интерес Италии к Центральной Азии. В стране полагают, что этот формат имеет значительный потенциал для развития многогранного и устойчивого сотрудничества между Италией и странами региона.





Глава МИДа выделил авторитет и влияние Италии в Европейском Союзе, ООН и других ведущих мировых площадках, как G7 и G20.

«На наш взгляд, Рим мог бы оказать содействие в продвижении актуальных вопросов, стоящих перед Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, на международном уровне», — отметил министр.

Среди таких вопросов — обеспечение региональной безопасности и стабильности на фоне повышения международной напряженности.

«Это также предполагает сотрудничество по Афганистану, в частности в вопросе координации усилий по содействию нормализации ситуации в этом государстве, а также доставке гуманитарных грузов для его населения», — уточнил Абдулазиз Камилов.

Кроме того, сказал он, Италия может сыграть важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана и соседних стран.

«Привлечение промышленного и технологического потенциала, инноваций и ноу-хау, а также инвестиций и льготных кредитов из Италии может способствовать созданию у нас высокотехнологичных предприятий, производящих широкий спектр продукции для местного рынка и экспорта», — отметил министр.

Узбекистан также видит большой потенциал коллаборации с Италией в рамках всеобщей системы преференций Евросоюза GSP+ и Всемирной торговой организации, а также в вопросах стандартизации, сертификации и логистики, в целях увеличения объемов экспорта из центральноазиатского региона.

«Более того, с учетом новых перспектив, которые были выявлены и обсуждены в ходе Ташкентской конференции по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии в июле этого года, наша платформа с Италией может открыть дополнительные экономические и логистические возможности для всех вовлеченных стран», — сказал министр.

Абдулазиз Камилов отдельно остановился на ситуации в Афганистане, напомнив позицию Узбекистана по этому вопросу.

«Полагаем, что в нынешних реалиях необходимо проводить конструктивный диалог с новыми властями Афганистана во избежание повторного превращения этой многострадальной страны в так называемое „государство-изгоя“», — сказал он.





Сегодня афганский народ оказался в очень трудном положении, нынешняя гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической, напомнил министр.

«Необходимо обеспечить гуманитарный коридор в Афганистан в целях недопущения гуманитарной катастрофы. Также призываем мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны», — сказал глава МИДа.

Он добавил, что Узбекистан считает важной разработку постконфликтной стратегии в отношении Афганистана. Приоритетом, по его словам, должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера, а также реализация в стране социально-экономических проектов.

Министр напомнил, что Узбекистан рассчитывает на то, что новые власти Афганистана выполнят свои международные обязательства: создание инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и наркотрафиком, недопущение размещения на территории страны террористических группировок, прекращение контактов с ними, поддержка добрососедских связей со странами региона, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.

По данным МИДа, в ходе министерской конференции делегации обсудили взаимодействие между странами Центральной Азии и Италией, отметили важность совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз экстремизма и терроризма, а также укрепления межнационального согласия и связей народов.

В рамках сессионных заседаний рассмотрены механизмы совершенствования регионального экономического партнерства, повышения эффективности взаимодействия в областях торговли и инвестиций, транспорта и транзита. Уделено внимание реализации совместных проектов в отраслях энергетики, агробизнеса и промышленного оборудования. Обозначены приоритетные направления совместных усилий в сфере здравоохранения, с обменом мнениями по мерам противодействия пандемии и преодолению ее последствий.

В рамках конференции также организован «круглый стол» на тему: «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Центральной Азией и Италией», в котором приняли участие ведущие центральноазиатские и итальянские эксперты. Участники изучили концептуальные модели регионального управления, устойчивого и инклюзивного развития, вопросы защиты и продвижения культурного наследия, активизации научно-академических контактов.