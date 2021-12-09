Если вы давно мечтали о собственном доме недалеко от центра Ташкента, Bizning Uylar Development предлагает комфортабельное жилье в коттеджном комплексе Sizning Shahardagi Hovlingiz. Девелопер рассказал об особенностях и преимуществах данного комплекса.

Закрытый комплекс для всей семьи

Коттеджный комплекс Sizning Shahardagi Hovlingiz расположится в Мирабадском районе Ташкента и разместит на своей территории более 200 земельных участков площадью от 200 до 250 кв. м. На участках началось строительство современных коттеджей, которые представлены площадями 135 и 194 кв. м.

Преимущества собственного двора

Для тех, кто давно мечтал завести домашнего питомца, оборудовать летнюю кухню, установить топчан, беседку или бассейн, дом с собственным двором — отличный вариант. Свободная площадь двора в зависимости от типа выбранного коттеджа составит 97 или 115 кв. м. Каждый участок обнесен надежным ограждением, а также имеет входную дверь и ворота для въезда автотранспорта.





Особенности планировок

Коттеджи поступают в продажу со свободной планировкой, что дает будущим жителям возможность распорядиться площадью так, как им необходимо, и оформить дом по своему вкусу. Условно дома рассчитаны на пять или шесть жилых комнат, гардеробную, несколько санузлов, а также на просторную кухню и гостиную с панорамными окнами. Высота потолков в коттеджах составит 3,5 м.

Комфортная система рассрочки

Только на первых этапах продаж девелопер предлагает выгодные цены на коттеджи вблизи центра Ташкента. Также предусмотрена гибкая система рассрочки на этапе реализации первой, второй и третьей фаз проекта, сдача которых запланирована уже на 2022 год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: hovlingiz.uz

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