9 декабря примерно в 7:30 в Юкоричирчикском районе Ташкентской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх легковых автомобилей и автобуса, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария произошла на 36-м километре автодороги «Ташкент-Алмалык» в условиях тумана. Все машины — Damas, Nexia, Spark, Nexia-3 и автобус Isuzu — следовали друг за другом в одном направлении.

В результате инцидента никто из водителей и пассажиров не пострадал, говорится в сообщении. При этом на одном из фото на лобовом стекле Nexia виден след, похожий на удар головой пассажира, не пристёгнутого ремнём.

В ГУБДД призвали соблюдать дистанцию в условиях плохой видимости, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.