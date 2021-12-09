Служба государственной безопасности Узбекистана в оперативных мероприятий в ряде регионов страны изъяла более 24,7 кг наркотических веществ, в том числе 5,4 кг опия, 19,3 кг гашиша и 2990 таблеток трамадола, сообщила пресс-служба СГБ.

В Ферганской области при осмотре автомобиля Spark под управлением жителя Ферганы (1988 г. р., ранее судим) было обнаружено 4,4 кг опия и 2,9 кг гашиша. В ходе доследственной проверки установлено, что мужчина успел передать сообщнику (1993 г. р.) 7,6 кг гашиша, которые также были изъяты.

В Фергане в месте проживания двух граждан (оба 1973 г. р.) изъято 1,1 кг гашиша и 991 г опия и задержано двое потенциальных покупателей из Маргилана и Коканда, прибывших в город, говорится в сообщении.

В Андижанской области на международном пункте пропуска «Дустлик» в Ходжаабадском районе в автомобиле Spark под управлением жителя Андижанского района (1988 г. р., ранее судим) было обнаружено и изъято 6,1 кг гашиша.

На пункте ДПС «Умакай» в Кашкадарьинской области сотрудники СГБ остановили транспортное средств под управлением жителя Учкуприкского района Ферганской области (1974 г. р.). В машине найдены хозяйственные весы, в которые было спрятано 1,47 кг гашиша, полученные от жителя Денауского района Сурхандарьи (1973 г. р.), который был ранее судим за торговлю героином. Сопровождавший груз мужчина, предполагаемый продавец, также задержан.

В Каракалпакстане сотрудники СГБ совместно с региональным управлением Государственного таможенного комитета изъяли у жителя Элликкалинского района (1988 г. р., ранее судим) 2990 штук препарата трамадол.

В СГБ уточнили, что во всех случаях наркотические средства были завезены контрабандным путём из соседних стран с целью дальнейшей реализации. По выявленным случаям возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.