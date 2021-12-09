По факту взрыва в торговом центре «Инденим» в Денау Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 257 (нарушение правил охраны труда) и 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В настоящее время ведется расследование, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошёл вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается. Пострадало 65 зданий, 6 домов получили сильные повреждения. Хоким Сурхандарьи Тура Боболов заявил, что государство покроет ущерб.

В день взрыва МЧС сообщало, что взрыв мог быть вызван нарушением правил использования газовых приборов. Сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших. Звук взрыва был слышен на расстоянии нескольких километров.