В отношении сотрудника Бухарского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Согласно данным уголовного дела, ведущий специалист сектора по защите прав субъектов предпринимательства О. Д., злоупотребив служебным положением, пообещал директору компании «М. И.» М. оказать помощь в получении банковского кредита в размере 400 тысяч долларов США. За это он потребовал 3000 долларов. Позже эти деньги были возвращены, что оформлено в процессуальном порядке, говорится в сообщении.