Сегодня многие стремятся минимизировать затраты сил и времени на рутинные процедуры. В этом помогают банковские приложения. Однако даже функциональные приложения не всегда удовлетворяют все потребности пользователя.





IT-специалисты ANORBANK поставили перед собой масштабную задачу — создать приложение, которое бы полностью отвечало запросам пользователей. По итогам долгих исследований потребительских предпочтений маркетологи банка выявили основные желания и нужды клиентов, полностью переосмыслив продукт. В приложение были добавлены новые функции и возможности. Именно в этом заключается особенность нового продукта.

Разобраться в приложении не составит труда даже для неопытных пользователей смартфонов. Разработчики сделали все, чтобы интерфейс был максимально удобным и понятным.





Приложение предлагает клиентам управлять своими деньгами из любой точки мира, где есть интернет. С помощью смартфона можно оплачивать коммунальные услуги, открывать онлайн-вклады, получать микрозаймы, открывать карту рассрочки, обменивать валюту, оплачивать мобильную связь, интернет и прочее.

Новое приложение заботится о своих пользователях даже при совершении базовых операций. В продукт была добавлена долгожданная возможность — перевод денег с одной карты на другую без комиссии. Это помогает значительно экономить средства и не переплачивать. Теперь комиссия взимается только при переводе более 5 млн сумов.





С приложением ANORBANK легко все — даже осуществлять микрозаймы. Оформить микрозайм онлайн можно без поручителей, справок и посещения банка. Максимальная сумма займа — 10 млн сумов. Как только пользователь подает заявку, приложение проводит автоматический скоринг, и деньги попадают на карту в течение нескольких минут. В случае если кредитная история или доходность не дают возможность выдать пользователю запрошенную сумму кредита, скоринг банка тут же проанализирует вышеуказанные данные и предоставит альтернативную сумму исходя из личных показателей. В обоих случаях пользователь приложения получит деньги быстро и беспрепятственно.

Также ANORBANK предлагает доходный онлайн-вклад с 23% годовых. Клиент может снять любую сумму без потери процентов, не закрывая вклад. Таким образом накопить на мечту станет еще проще.





А чтобы оценить все возможности банка, прямо в приложении можно открыть карту TRIA, которую доставят в короткие сроки бесплатно. Заказы принимаются 24/7.

С помощью карты TRIA возможно:

получение начисления на остаток в виде 10% годовых;

овердрафт на сумму до 5 млн сумов, чтобы делать необходимые покупки, не беспокоясь о нехватке средств на карте;

получать кешбэк у партнеров банка.

Новое приложение ANORBANK — надежный помощник, который возьмет на себя выполнение важных финансовых операций. Больше никаких очередей и длительных ожиданий. Осваивать новые возможности приложения и экономить свои время и деньги можно вместе с ANORBANK.

Приложение от ANORBANK доступно в App Store и Google Play.

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