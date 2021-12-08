Группа сенаторов США обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену c просьбой сосредоточить внимание на правах человека на предстоящем Диалоге стратегического партнёрства между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. Письмо (pdf) от 6 декабря подписано председателем Комитета Сената США по международным отношениям Бобом Менендесом и пятью другими членами Демократической партии, сенаторами Крисом Ван Холленом, Диком Дурбином, Кирстен Гиллибранд, Шерродом Брауном и Беном Кардином.

В 2020 году правительства Узбекистана и США решили преобразовать ежегодные двусторонние политические консультации между странами в Диалог стратегического партнёрства. В рамках этого диалога страны намерены «развивать более тесное сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики и прав человека». Его первое заседание должно пройти в Вашингтоне до конца года.

Сенаторы отметили, что после вывода американских войск из Афганистана отношения США с Узбекистаном «стали ещё более значимыми». «По мере усиления нашей координации по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом нам также необходимо подчеркнуть важность соблюдения прав человека в Узбекистане и для нашего партнёрства. Несмотря на получившие широкое признание реформы, Узбекистан остаётся одной из самых репрессивных стран мира и рискует свести на нет недавние достижения», — говорится в письме.

Сенаторы признали прогресс в области прав человека, достигнутый в стране за последние пять лет, включая освобождение политических заключённых и искоренение принудительного труда на хлопковых полях, но, по их мнению, «эти шаги не соответствуют масштабным реформам, обещанным президентом». «Сообщения о замедлении движения реформ, особенно если речь идёт о свободе слова и СМИ, вызывают беспокойство», — подчеркнули они.

Законодатели призвали к налаживанию сотрудничества США с правительством Узбекистана для поддержки «долгосрочной и значимой» реформы Уголовного кодекса страны. Они отметили, что в УК Узбекистана был внесён ряд поправок, но выразили обеспокоенность тем, что «многие проблемные положения остаются в основном неизменными». Сенаторы также обратили внимание на «отсутствие существенного прогресса в направлении политической либерализации».

«Предстоящий Диалог стратегического партнёрства с Узбекистаном — первый в своём роде в рамках расширения партнёрских отношений — предлагает уникальную возможность заложить фундамент уважения прав человека как основополагающий компонент отношений Соединённых Штатов с Узбекистаном… Мы призываем воспользоваться этой возможностью», — написали сенаторы.