Кандидат от Социал-демократический партии (СДПГ) Олаф Шольц 8 декабря избран новым федеральным канцлером Германии. В его поддержку проголосовали 395 депутатов бундестага, сообщило Deutsche Welle.

Олаф Шольц родился в 1958 году в Оснабрюке, по специальности — юрист. Дважды был депутатом бундестага — с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. В 2007—2009 годах занимал должность министра труда, в 2011—2018 годах был первым бургомистром Гамбурга, с марта 2018 года руководил министерством финансов и одновременно занимал пост вице-канцлера. Шольц стал девятым по счёту канцлером Германии.

Согласно статье 63 Конституции страны, канцлера выбирает парламент (бундестаг) и предлагает на утверждение президенту. Для победы необходимы голоса не менее 369 депутатов. Кандидатуру Шольца поддержали не только депутаты СДПГ, но и представили «зеленых» и Свободной демократической партии. Три политические силы должны образовать новую правящую коалицию в ФРГ, отмечается в сообщении.

Напомним, 2 декабря в Германии состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель, которая проработала в должности канцлера страны 16 лет — с 22 ноября 2005 года.