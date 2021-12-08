Нашумевшая трилогия «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли возвращается в 2021 году с обновленным кастом и захватывающим сюжетом.

За что полюбилcя фильм

В 1999 году в мире вспыхнула «эпидемия экзистенционального кризиса» — все больше людей стали чаще задумываться о реальности мира, который всех окружает, что говорит наука и СМИ. Причиной этому стала трилогия братьев Вачовски «Матрица», которая изменила не только сознание людей, но и всю кино- и медиа-индустрию.

9 сентября 2021 года была анонсирована мировая премьера четвертой части легендарной саги — «Матрица: Воскрешение». Трейлер, в котором много инновационных фишек, таких как отображение реального времени при просмотре, на всех циферблатах фильма, современные спецэффекты, отсылки к первой части фильма, интригует и волнует умы кинолюбителей.





Успех первой части

Первый фильм трилогии от Warner Brothers был удостоен 16 престижных наград кинематографа, среди которых три «Оскара» — за лучшие спецэффекты, лучшее музыкальное сопровождение и лучший монтаж. Помимо этого, DVD-версии «Матрицы» были проданы миллионным тиражом. И дело здесь не только в рекламе, технологиях и историческом моменте, но и в эффекте Replayability — способствовать тому, чтобы фильм смотрели снова и снова. Чем больше зрители смотрят фильм, тем больше деталей и скрытых пасхалок открывается, тем интереснее пересматривать это культовое кино.

Чем обусловлен успех «Матрицы»

«Матрица» братьев Вачовски — это искусное синтезирование сюжетов, известных давно, но соединенных ловко в одном сценарии. Тут и Платоновская пещера, Кэрролловский белый кролик, Оруэлловская антиутопия, рыцари Круглого стола, симуляции и симулякры, телефонные будки из «Мира на проводе» Фассбендера и парадоксы души из «Бегущего по лезвию» вдруг взяли и объединились в сюжет всеобъемлющей цифровой сказки.

Оформлением для этого микса стали популярные развлекательные киножанры 1990-х: гонконгский боевик, благородная антиутопия, «ржавый» киберпанк, параноидальный триллер, хроника жертвенной любви с отсылками к классике аниме.





Что «Матрица» поменяла в Голливуде

Братья Вачовски показали всему миру, что боевики вполне совместимы с философией, а в каждом кадре экшен-фильма можно оставить загадку, которая будет волновать зрителей даже спустя два десятилетия.

Гений «Матрицы» в том, что все фантастическое в ней выглядит реалистично. Компьютерной графики в фильме гораздо меньше, чем кажется. Так, на трехминутное побоище, которое Нео и Тринити устраивают в лобби здания, где держат Морфеуса, ушло десять дней работы и огромное количество динамита, гильз и гранитной плитки.

«Матрица» была первым фильмом, в котором была использована технология Bullet time (время пули) — замедление кадра с динамичным движением камеры. Эта технология запатентована. Этот эффект достигался тем, что вокруг сцены выстраивали в круг огромное количество статичных профессиональных фотоаппаратов, которые фиксировали каждое движение и две камеры, которые снимали видео. «Матрица» научила весь мир носить черную кожу и нанимать профессиональных постановщиков боевых сцен, желательно из Гонконга.





Можно ли войти в эту реку в четвертый раз

16 декабря во всех кинотеатрах мира состоится премьера четвертой части «Матрицы: Воскрешение». В ней главных персонажей Нео и Тринити играют все те же любимые актеры — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, но весь остальной каст состоит из новых актеров. Как и ожидалось, очень мало было раскрыто о сюжете четвертой части. История должна будет рассмотреть возвращение Нео и Тринити, и, вероятно, будет способствовать восстановлению реального мира после окончания Войны машин.

В новой «Матрица» будет много пересечений с сюжетом первой части и для того, чтобы в полной мере насладиться премьерой долгожданного блокбастера, всем кинолюбителям рекомендуется пересмотреть первую часть легендарной киносаги.

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