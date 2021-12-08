Конституция Узбекистана — основной закон государства, который является фундаментом развития общества и независимости страны. С принятием Конституции в основу всех реформ легли демократия, гуманизм, права и свободы человека.

Широкомасштабные реформы направлены на укрепление основ демократического правового государства, сильного гражданского общества, обеспечение мирной, благополучной жизни и обретения Узбекистаном достойного места на международной арене.

Узбекистан впервые в своей истории был избран членом Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, что стало ярким подтверждением международного признания проводимых в стране реформ и соблюдения высоких стандартов защиты прав человека.

Внедрение инновационных технологий во многие сферы деятельности, преобразование архитектурного облика Узбекистана — развитие инфраструктуры, строительство современных жилых комплексов и международных деловых центров — все это обусловлено позитивными изменениями в системе законодательства, которые открывают новые возможности для развития экономики и общества страны.

Грандиозные международные проекты, активная поддержка предпринимательства, молодежи и туризма, развитие промышленности, открытость глобализации и экономические достижения привлекли к Узбекистану большое внимание мирового сообщества. Без крепкого фундамента, заложенного Конституцией как основным законом государства, было бы сложно достичь нынешних высот.

Компания Dream City Development выражает надежду, что День Конституции Узбекистана станет символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее страны. Компания желает всем здоровья, счастья и благополучия.

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