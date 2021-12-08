Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин 7 декабря провели видеопереговоры, которые продолжилась более двух часов. Главной темой онлайн-саммита стала ситуация на российско-украинской границе.

Джо Байден выразил обеспокоенность из-за наращивания российских войск у границ Украины и дал понять, что США и европейские союзники ответят «решительными экономическими и иными мерами» на военную эскалацию, заявил Белый дом. Байден призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, отмечается в заявлении. Два президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Байден и Путин также обсудили стратегическую стабильность между США и Россией, кибербезопасность и региональные темы, в частности, Иран.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан после сессии рассказал журналистам, что «никаких угроз не было, но президент [Байден] был предельно ясен». Он добавил, что Байден сказал Путину, что «то, что мы не сделали в 2014 году (когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым — ред.), мы готовы сделать сейчас».

В заявлении Кремля по итогам онлайн-саммита говорится, что «преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года». Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева» и высказал озабоченность по поводу «провокационных действий» Киева против Донбасса. Байден «акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ» и предупредил о возможных санкциях, отмечается в сообщении Кремля. Путин ответил, что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ России. Он заявил, что России нужны «надёжные, юридически зафиксированные» гарантии, исключающие расширение НАТО на Восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружений.

Кроме того, по сообщению Кремля, главы России и США согласились, что сотрудничество двух стран находится «в неудовлетворительном состоянии». Путин предложил обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий для нормализации двусторонних отношений. «В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — подчеркнули в Кремле.

После переговоров с Путиным Байден провёл телефонный разговор с европейскими союзниками, сообщили в Белом доме. Лидеры поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины и согласились поддерживать «тесный контакт … для скоординированного и всеобъемлющего подхода».

Менее месяца назад The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что американская разведка предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину. Позже издание уточнило, что Москва разработала планы военного наступления с участием примерно 175 тысяч солдат, а само вторжение может произойти уже в начале 2022 года. При этом, как пишет газета со слов источников, планы Владимира Путина остаются неясными и спецслужбы не знают, решился ли он на войну. Также была опубликована карта размещения российских войск по разведданным США. В МИД РФ публикации СМИ назвали «спецоперацией по нагнетанию обстановки».

За день до онлайн-саммита телеканал CNN сообщил, что администрация Белого дома рассматривает широкий пакет санкций, чтобы удержать Владимира Путина от вторжения в Украину. Они могут коснуться членов ближайшего окружения российского президента и отключение России от международной платёжной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.