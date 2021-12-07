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Фото: Metronoise
Шедевры автопрома – в объективе Дамира Бакирова

Сфотографировать редкий автомобиль, спроектированный инженерами, а не маркетологами – награда для дизайнера и любителя машин Дамира Бакирова. «Газета.uz» собрала лучшие работы фотографа и узнала, как он выбирает своих «героев».
Дамир Бакиров
дизайнер в маркетинговом агентстве
Я начал фотографировать на плёнку ещё в детстве, примерно в 5-м классе. В основном снимал друзей на фоне свадебных лимузинов, а потом просил их сфотографировать меня. «Зеркалку» я приобрел в году 2015-м для предметной съёмки в рабочих целях. Из материалов собирал коллажи, которые шли на сайт. Занятие увлекло меня и я полюбил это дело.
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть увеличить.
Снято на плёночную камеру «ФЭД-3».
Особый интерес во мне вызывают автомобили, созданные до 1990-х годов. В те времена в основном фигурировало такое понятие, как «миллионник», то есть автомобиль, который проедет миллион километров.

На проектирование таких машин бросали большие деньги и много времени. Прежде чем выпустить технику в тираж, её тестировали, обкатывали, чтобы с конвейера сошел практически идеальный автомобиль.
Ссылки на аккаунты в соцсетях владельцев некоторых автомобилей указаны в конце материала.
Есть ли понятие «миллионник» сейчас? Я вижу, что нынешние автомобили приобретают на пару лет. Словом, это «пятилетки». При их проектировании последнее слово за маркетологами. Автомобили создают на одинаковых ходовых, с одинаковыми двигателями – делают проще ради уменьшения затрат и возвращения покупателя через год-два, ведь нет смысла делать «вечный» автомобиль.
Я не противник прогресса и развития технологий. Но «миллионник» – это, как правило, автомобиль, спроектированный многочисленными специалистами. Его изначально создавали удобным, надёжным и эстетичным. Дизайн такого автомобиля будет актуальным ещё долгие годы.
BMW E39
Фотографировали для доски объявлений, но после владелец передумал ее продавать
BMW E39
BMW E36
Редкий двухдверный экземпляр в кузове купе
BMW E36
Каждая деталь таких «вечных» машин ремонтопригодна. Детали современных автомобилей обычно не ремонтируются и подлежат только замене. Кроме того, мы все дальше и дальше идем к крупноузловой замене.
На моих фотографиях можно встретить культовые машины, которые сохранились в идеальном состоянии или близком к такому. Среди них отечественные ГАЗ-21 «Волга», ЗИМ ГАЗ-12, ГАЗ-14 «Чайка» и зарубежные Mercedes-Benz W116, W126, W124, BMW E38, Е36, E30 и другие.
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Люди вкладывали души в эти автомобили. Это шедевры автопроизводства, которые заслуживают мое внимание, уважение.
Редкий «Москвич-408» на выставке ретро-автомобилей
Иж «Москвич-412» на выставке ретро-автомобилей
Поддерживать эти автомобили в таком состоянии сложно и затратно. Именно за это хочется выразить особое уважение их владельцам.
ГАЗ-21 «Волга»
Выставка ретро-автомобилей в честь дня рождения тематического клуба retro.uz
ГАЗ-21 «Волга»
ГАЗ-13 «Чайка» на выставке ретро-автомобилей
Автоматическая коробка передач
Салон «Чайки»
Управляется кнопками, а не рычагом
В детстве я ездил на автобусах «Икарус» и маршрутках «РАФ». Самым козырным местом в этих маршрутках были задние ряды, потому что там широко раскрывалась форточка. Воспоминания об этом транспорте сподвигли меня фиксировать классику советского автопрома. Поэтому я начал фотографировать «Волги» и «Жигули».
Автобус «ПАЗ-672».
Его сила в панорамных окнах. Их затемняли, чтобы яркое солнце не слепило пассажиров. Советская заводская «тонировка» стёкол была социальной.
Мне также нравится фотографировать груженные машины. У меня есть фактурный, эпичный и душевный кадр с «Матизом», который везёт ковер – эдакий Алладин наоборот.
В «Волгу» закладывали большой запас прочности. Поэтому их используют даже в качестве грузовых машин. Современная машина под таким весом сломается как спичка.
Автомобиль – существо без комплексов, поэтому снимать его довольно просто. Если среда вокруг машины неинтересная, её можно просто переместить практически в любое другое место. Я не получаю деньги за съёмку таких автомобилей. Сделать фотографию красивой машины – лучшая награда для меня.

Иногда владельцы просят провести съёмку автомобиля, не соответствующего моим критериям. Например, экземпляры «УзАвто». Тогда я прошу найти интересную локацию, чтобы сделать кадр интересным и богатым за счет антуража.
Мне нравится фотографировать не только автомобили, но и историю – всё, чего в ближайшем будущем может не стать. Мне не нравится ограничивать себя в фотографии, поэтому в мой объектив попадают и люди, и архитектура, и случайные события.

Я плавно влился в жанр уличной фотографии. Она мне напоминает охоту, где добыча – уникальный кадр, который нельзя повторить.

Свое развитие в фотографии я вижу в публикации своих работ на обложках крупных журналов, таких как National Geographic, LensWork, Eyemazing.
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Владельцы автомобилей
BMW E36
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Владелец белых «Жигулей» ВАЗ-2101
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Владелец зелёных «Жигулей» ВАЗ-2106
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Владелец Porsche 924
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Metronoise
Автор фотографий
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Автор фотографий Дамир Бакиров.

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Комментарии

  1. 0 0

    Alexander Azizov

    7 декабря, 09:15

    Мастер!

  2. 0 0

    Azamat M.

    7 декабря, 09:35

    Давно слежу за фотографиями Дамира. Очень красиво и интересно. Успехов!

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