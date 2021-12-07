Шедевры автопрома – в объективе Дамира Бакирова

Мне нравится фотографировать не только автомобили, но и историю – всё, чего в ближайшем будущем может не стать. Мне не нравится ограничивать себя в фотографии, поэтому в мой объектив попадают и люди, и архитектура, и случайные события.



Я плавно влился в жанр уличной фотографии. Она мне напоминает охоту, где добыча – уникальный кадр, который нельзя повторить.



Свое развитие в фотографии я вижу в публикации своих работ на обложках крупных журналов, таких как National Geographic, LensWork, Eyemazing.