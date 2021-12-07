Отсутствие комплексной защиты от киберугроз, а также широкое распространение нелицензионного программного обеспечения (ПО) в Узбекистане — скорее правило, чем исключение. В подтверждение этому ГУП «Центр кибербезопасности» с каждым годом выявляет все больше угроз, при этом ежегодно пресекаются попытки хищения персональных данных. Однако некоторые владельцы бизнеса не принимают во внимание риски, связанные с потерей данных. Стоит задуматься, какие убытки можно понести, если корпоративные данные попадут не в те руки или, к примеру, какие будут последствия, если киберпреступникам станут известны личные данные сотрудников компании или их близких.





Что такое кибербезопасность

Любые данные, как личные, так и корпоративные — большая ценность, особенно для малого и среднего бизнеса. Ведь потери, понесенные в результате кибератак, могут стать для таких компаний критическими.

Усугубляет ситуацию тот факт, что компании данного сегмента обладают меньшими ресурсами для обеспечения комплексной защиты и зачастую пользуются пиратским программным обеспечением. Такие программы и антивирусы как минимум небезопасны. Они имеют множество дыр, а функции далеко не всегда работают корректно.

Кибербезопаность — это деятельность для защиты компьютеров, компьютерных сетей, программ и прочего от цифровых атак. Цифровые или кибератаки, как правило, инициируются злоумышленниками, цель которых — получение доступа к корпоративным, личным или другим конфиденциальным данным, их изменение, уничтожение, вымогательство и нарушение бизнес-процессов. Если говорить простым языком, неизвестный получает доступ ко всем секретам и без ведома компании может делать с ними все, что пожелает.

Никогда не поздно защититься от кибератак

Все больше бизнесменов обращают свое внимание на эту проблему. Процент использования лицензионного программного обеспечения в компаниях среднего и малого бизнеса растет из года в год. Однако, все еще актуален миф о дороговизне лицензионных программ, и в попытках сэкономить устанавливаются пиратские версии ПО, которые ставят под угрозу кибербезопасность. А восстановление систем после кибератаки — это не только дорого и сложно, это еще и не всегда успешно, а зачастую необратимо: данные, ушедшие в сеть доступны любому желающему. Поэтому специалисты Softline считают, что приоритетной задачей для каждого бизнесмена должна стать защита от кибератак всех видов.





Как себя обезопасить

Обезопасить данные от кибератак просто — использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе это касается и антивирусной защиты. Техническая поддержка от разработчика и его официальных партнеров, регулярные обновления, защита от вредоносных программ и вирусов — это малая часть того, что можно получить без внушительных финансовых и временных затрат.

Одними из ведущих в отрасли, работающие практически без участия компании в процессе, признаны решения «Лаборатории Касперского». Разработанные для защиты бизнеса от киберугроз продукты «Лаборатории Касперского» сэкономят время и средства.

Защита и контроль каждого рабочего стола в компании обеспечивается Kaspersky Endpoint Security, а эффективное реагирование на киберинциденты обеспечит Kaspersky Endpoint Detection and Response.

Эксперты «Лаборатории Касперского» имеют многолетний опыт, что в сочетании с имеющимися аналитическими данными и технологиями машинного обучения HuMachine обеспечит многоуровневую защиту бизнеса и поможет успешно бороться со всеми известными, неизвестными и сложными киберугрозами любого типа и масштаба.





Преимущества решений «Лаборатории Касперского» для защиты малого и среднего бизнеса:

высокая производительность и многоуровневая защита;

защитные технологии нового поколения;

единоиконная консоль управления;

простая миграция.

Получить консультацию экспертов Softline и узнать, как обеспечить надежную защиту компании от киберугроз, можно по ссылке.

23 декабря в 15:00 по ташкентскому времени компания Softline в Узбекистане совместно с экспертами «Лаборатории Касперского» проведут вебинар, в рамках которого расскажут о возможностях решений Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Endpoint Detection and Response для защиты малого и среднего бизнеса.

Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке.

Телефоны: (+998) 90−054−07−17, (+998) 71−120−49−09.

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