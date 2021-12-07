Только 9 декабря у покупателей будет возможность приобрести смартфон realme GT Master Edition по цене 3 999 000 сумов вместо 4 319 000 сумов.

Основные характеристики

Процессор:

Qualcomm Snapdragon 778G 5G;

техпроцесс — 5 нм;

CPU: octa-core, до 2,4 ГГц;

GPU: Adreno 642L.

Смартфон realme Master Edition можно смело назвать одним из доступных устройств с процессором Snapdragon 778G.

Накопительная память и RAM:

RAM: 6 ГБ, 8 ГБ;

ROM: 128 ГБ, 256 ГБ.

Экран:

Super AMOLED 6.43″;

частота обновления — 120 Гц.





Аккумулятор и SuperDart Charge 65 Вт:

емкая батарея 4300 мАч;

адаптер 10В/6.5А;

USB Type-C.

Камера:

основной модуль — 64 Мп;

сверхширокоугольный модуль — 8 Мп;

микромодуль — 2 Мп.

Режимы съемки: ультраночной, панорамные фото, таймлапс, эффект боке, портретный режим, HDR, режим сканирования текста. Поддерживает запись видео в разрешении 4К при 60 fps.





Бренд realme делает акцент на двух программных функциях: «Астрономический режим», помогающий создавать детализированные и яркие снимки ночного неба, и режим «Улица» для стрит-фотографий.

В последний встроены три фильтра:

С имитацией пленки Kodak. Мануальный черно-белый, с которым легко запечатлеть такие неуловимые для мобильной фотографии явления, такие как дымка или туман. «Драматический» фильтр, который сделает снимки эмоциональнее за счет увеличения резкости и повышения уровня шума.





Приобрести смартфон можно онлайн на сайте магазина Radius.

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