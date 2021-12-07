Только 9 декабря у покупателей будет возможность приобрести смартфон realme GT Master Edition по цене 3 999 000 сумов вместо 4 319 000 сумов.
Основные характеристики
Процессор:
- Qualcomm Snapdragon 778G 5G;
- техпроцесс — 5 нм;
- CPU: octa-core, до 2,4 ГГц;
- GPU: Adreno 642L.
Смартфон realme Master Edition можно смело назвать одним из доступных устройств с процессором Snapdragon 778G.
Накопительная память и RAM:
- RAM: 6 ГБ, 8 ГБ;
- ROM: 128 ГБ, 256 ГБ.
Экран:
- Super AMOLED 6.43″;
- частота обновления — 120 Гц.
Аккумулятор и SuperDart Charge 65 Вт:
- емкая батарея 4300 мАч;
- адаптер 10В/6.5А;
- USB Type-C.
Камера:
- основной модуль — 64 Мп;
- сверхширокоугольный модуль — 8 Мп;
- микромодуль — 2 Мп.
Режимы съемки: ультраночной, панорамные фото, таймлапс, эффект боке, портретный режим, HDR, режим сканирования текста. Поддерживает запись видео в разрешении 4К при 60 fps.
Бренд realme делает акцент на двух программных функциях: «Астрономический режим», помогающий создавать детализированные и яркие снимки ночного неба, и режим «Улица» для стрит-фотографий.
В последний встроены три фильтра:
- С имитацией пленки Kodak.
- Мануальный черно-белый, с которым легко запечатлеть такие неуловимые для мобильной фотографии явления, такие как дымка или туман.
- «Драматический» фильтр, который сделает снимки эмоциональнее за счет увеличения резкости и повышения уровня шума.
Приобрести смартфон можно онлайн на сайте магазина Radius.
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