Только 9 декабря у покупателей будет возможность приобрести смартфон realme GT Master Edition по цене 3 999 000 сумов вместо 4 319 000 сумов.

Основные характеристики

Процессор:

  • Qualcomm Snapdragon 778G 5G;
  • техпроцесс — 5 нм;
  • CPU: octa-core, до 2,4 ГГц;
  • GPU: Adreno 642L.

Смартфон realme Master Edition можно смело назвать одним из доступных устройств с процессором Snapdragon 778G.

Накопительная память и RAM:

  • RAM: 6 ГБ, 8 ГБ;
  • ROM: 128 ГБ, 256 ГБ.

Экран:

  • Super AMOLED 6.43″;
  • частота обновления — 120 Гц.


Аккумулятор и SuperDart Charge 65 Вт:

  • емкая батарея 4300 мАч;
  • адаптер 10В/6.5А;
  • USB Type-C.

Камера:

  • основной модуль — 64 Мп;
  • сверхширокоугольный модуль — 8 Мп;
  • микромодуль — 2 Мп.

Режимы съемки: ультраночной, панорамные фото, таймлапс, эффект боке, портретный режим, HDR, режим сканирования текста. Поддерживает запись видео в разрешении 4К при 60 fps.


Бренд realme делает акцент на двух программных функциях: «Астрономический режим», помогающий создавать детализированные и яркие снимки ночного неба, и режим «Улица» для стрит-фотографий.

В последний встроены три фильтра:

  1. С имитацией пленки Kodak.
  2. Мануальный черно-белый, с которым легко запечатлеть такие неуловимые для мобильной фотографии явления, такие как дымка или туман.
  3. «Драматический» фильтр, который сделает снимки эмоциональнее за счет увеличения резкости и повышения уровня шума.


Приобрести смартфон можно онлайн на сайте магазина Radius.

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