Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем праздничном поздравлении по случаю дня Конституции сообщил, что накануне праздника подписал указ, в соответствии с которым 182 осужденных лица, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, будут помилованы и освобождены досрочно.

Глава государства также привел некоторые цифры, касающиеся защиты прав человека.

Так, административные суды, «удерживающие должностных лиц от незаконных действий», только в этом году восстановили права более 6500 граждан и предпринимателей. Ограничено участие прокурора в экономических и гражданских судах, искоренена практика необоснованного отзыва уголовных дел из суда. В целях усиления защиты прав иностранных инвесторов налажена деятельность Международного коммерческого арбитража.

В этом году более 4000 лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8000 граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц.

«Мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое сделать в целях полного претворения в жизнь норм нашей Конституции, более эффективного обеспечения верховенства закона и справедливости в обществе, прав и интересов человека, его чести и достоинства», — говорится в поздравлении.

Президент анонсировал меры по расширению полномочий парламента и местных кенгашей, усилению контроля за деятельностью исполнительных органов, улучшению взаимодействия между политическими партиями и общественными организациями.

«В центре нашего внимания будут находиться вопросы повышения роли местных кенгашей в развитии регионов, создания необходимых условий для эффективной деятельности институтов гражданского общества», — отмечается в обращении.

Большое значение будет иметь точное определение правового статуса государственных органов в рамках реализации программы административных реформ, формирование компактного управленческого аппарата и цифровизация делопроизводства, говорится в поздравлении.

«Еще одна важная задача заключается в пересмотре действующего уголовного законодательства, — подчеркивается в обращении. — В настоящее время почти 80% отбывающих наказание в колониях, привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии. Отмена данного ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, способствовала бы предупреждению повторного совершения преступлений из-за финансовой нужды».

Кроме того, президент анонсировал внедрение системы «пакета первичной помощи» для содействия отбывшим наказание гражданам в обретении своего места в обществе. В частности, таким лицам, представившим конкретный бизнес-проект и желающим начать собственное дело, из Фонда развития службы пробации будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 млн сумов.

«Мы последовательно продолжим политику, направленную на противодействие коррупции, препятствующей нашему развитию, и формирование в обществе атмосферы непримиримости к любым ее проявлениям, — подчеркивается в обращении президента. — В этом плане мы уделим серьезное внимание эффективному использованию потенциала не только государственных органов, но и широкой общественности, особенно институтов гражданского общества».