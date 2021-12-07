Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов 6 декабря подписал распоряжение, которым назначено дисциплинарное наказание в виде выговора представителям 14 махаллей района.

Причиной выговора указан «резкий рост количества разводов вследствие того, что комиссия по укреплению семейных ценностей не изучила условия жизни и состояние каждой семьи».

Выговор получили заместители председателей по семейным, женским и социально-духовным вопросам махаллей «Армугон», «Башлык», «Кушбеги», «Дилбулок» (специалист по вопросам семьи и женщин),"Мухандислар", «Мерос», «Мукими», «Яккасарай, «Ракат» (зампредседателя и специалист), «Тукимачи», «Абдулла Каххар», «Юнус Раджаби» (зампредседателя и специалист), «Беларик» и «Бабур» (зампредседателя и специалист).

Кроме того, строгое предупреждение получили председатели и заместители председателей по вопросам семьи и женщин всех махаллей района.